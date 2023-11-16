Metin Uca entübe edildi: 'Umudumuzu kaybetmeyeceğiz'

Geçtiğimiz gün trafik kazası geçiren ve hastanede tedavi altına alınan Metin Uca, sağlık durumu iyiye giderken yeniden fenalaştı. Uca'nın entübe edildiği duyuruldu.

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Metin Uca entübe edildi: 'Umudumuzu kaybetmeyeceğiz'

Türkiye'nin sevilen isimlerinden Metin Uca, geçtiğimiz gün Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde araç kullanırken fenalaşarak trafik kazası yapmış ve tedavi için kaldırıldığı hastanede boyun şah damarının tıkalı olduğu anlaşılınca apar topar ameliyat olmuştu. Sağlık durumu iyiye giden ve dün taburcu edilmesi planlanan Uca, yeniden fenalaştı. Operasyona alınan Uca, entübe edildi.

Uca'nın menajeri, Uca'ya ait sosyal medya hesabından son durum hakkında bilgi verdi.

Yapılan açıklamada "Daha önce güzel haber vermiştim, sevgili Metin Uca'nın durumunun iyiye gittiğini, en kısa zamanda taburcu edileceğini, evde ek tedavilerle eski sağlığına kavuşacağını söylemiştim. 15 Kasım sabahı taburcu edilmesi beklenirken acil bir operasyona alınması gerekti. Operasyondan sonra oluşan komplikasyonlar nedeniyle tedbir amaçlı entübe edildi. 72 saati atlatmayı, ardından kaldığımız yerden tedavisine devam edebilmeyi umuyoruz. Kıymetli doktorlarının, hastane yönetiminin yoğun ve özverili çabalarıyla, sizlerin güzel dilekleriyle hep birlikte bu zorlu süreci aşacağız. Kalbimiz onunla. Onun yaşam felsefesi; umudu kaybetmemek. Umudu kaybetmeyeceğiz" ifadelerine yer verildi.

Metin Uca entübe edildi: 'Umudumuzu kaybetmeyeceğiz' - Resim : 1

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