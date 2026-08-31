Menajerleri Tutuklanmıştı: Manifest Üyeleri Sahnede Gözyaşlarına Boğuldu

Manifest’in kurucusu Tolga Akış’ın tutuklanmasının ardından grubun gerçekleştirdiği ilk konsere İzmir’de yoğun ilgi gösterildi. Kültürpark’taki etkinlikte yaklaşık 30 bin kişi bir araya gelirken, konser sonunda grup üyeleri gözyaşları içinde sahneden ayrıldı. İzmir konserinin Manifest’in 2026’daki son konseri olduğu öne sürüldü.

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Menajerleri Tutuklanmıştı: Manifest Üyeleri Sahnede Gözyaşlarına Boğuldu
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Manifest’in kurucusu Tolga Akış’ın tutuklanmasının ardından grubun verdiği ilk konser İzmir’de gerçekleşti. İzmir Kültürpark’ta düzenlenen etkinliğe yaklaşık 30 bin kişi katılırken, konser öncesinde giriş noktalarında uzun kuyruklar oluştu. Etkinlik alanındaki yoğun kalabalık da dikkat çekti.

GÖZYAŞLARI İÇİNDE SAHNEYE VEDA ETTİLER

Konserin sona ermesinin ardından Manifest üyeleri duygusal anlar yaşadı. Gözyaşlarıyla sahneden ayrılan grup üyeleri, kendilerini izlemeye gelen dinleyicilere el sallayarak veda etti.

Menajerleri Tutuklanmıştı: Manifest Üyeleri Sahnede Gözyaşlarına Boğuldu - Resim : 1

GRUBUN SON KONSERİ İDDİASI

BirGün’de yer alan habere göre İzmir konserinin grubun 2026 yılındaki son konseri olduğu öne sürüldü. Manifest üyelerinin küresel çalışmalar kapsamında bir süre yurt dışında bulunacağı öğrenilirken, grubun Türkiye ile bağlarını sürdüreceği ve ilerleyen dönemde konserlere devam edeceği belirtildi.

Kaynak: BirGün

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