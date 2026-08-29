Ceyda Düvenci ve Güçlü Mete Sessiz Sedasız Evlendi! Nikahın Adresi Şaşırttı

Oyuncu ve sunucu Ceyda Düvenci, yaklaşık 2,5 yıldır birlikte olduğu Güçlü Mete ile İsveç’in başkenti Stockholm’de evlendi. Türkiye yerine Stockholm’de nikah masasına oturan çift, mutluluklarını törenden paylaştıkları samimi karelerle gözler önüne serdi.

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Ceyda Düvenci ve Güçlü Mete Sessiz Sedasız Evlendi! Nikahın Adresi Şaşırttı
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Oyuncu ve sunucu Ceyda Düvenci, yaklaşık 2,5 yıldır aşk yaşadığı radyo programcısı Güçlü Mete ile evlendi. Çift, nikah için Türkiye yerine İsveç’in başkenti Stockholm’ü tercih ederken, törenden paylaştıkları samimi fotoğraflarla mutluluklarını takipçileriyle paylaştı. İlişkilerini büyük ölçüde gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Düvenci ve Mete, Stockholm’de düzenlenen nikahla hayatlarını birleştirdi.

Ceyda Düvenci ve Güçlü Mete Sessiz Sedasız Evlendi! Nikahın Adresi Şaşırttı - Resim : 1

DÜVENCİ ARADIĞI MUTLULUĞU GÜÇLÜ METE’DE BULDU

Ceyda Düvenci, meslektaşı Bülent Şakrak ile 8 yıl süren evliliğini 2023 yılında noktalamıştı. Bir süre sonra Güçlü Mete ile ilişki yaşamaya başlayan Düvenci, yaklaşık 2,5 yıllık birlikteliğini evlilikle taçlandırdı.

Ceyda Düvenci ve Güçlü Mete Sessiz Sedasız Evlendi! Nikahın Adresi Şaşırttı - Resim : 2

MUTLULUKLARI KARELERE YANSIDI

Çiftin Stockholm’de gerçekleştirdiği nikah töreninden yansıyan karelerde, Düvenci ve Mete’nin mutluluğu dikkat çekti.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Ceyda Düvenci Evlilik İsveç
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