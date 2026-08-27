Pistlerden Osmanlı Sarayına: Zayn Sofuoğlu 'Mehmed: Fetihler Sultanı' Kadrosuna Katıldı

Motor sporlarında küçük yaşta kırdığı rekorlarla dünya çapında ün kazanan 7 yaşındaki Zayn Sofuoğlu, TRT 1'in reyting rekortmeni tarihi dizisi "Mehmed: Fetihler Sultanı" kadrosuna dahil olarak ilk oyunculuk deneyimini yaşayacak.

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Pistlerden Osmanlı Sarayına: Zayn Sofuoğlu 'Mehmed: Fetihler Sultanı' Kadrosuna Katıldı
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Türkiye'yi uluslararası motor sporları arenalarında başarıyla temsil eden ve sosyal medyadaki sıra dışı sürüş videolarıyla milyonların sevgilisi haline gelen 7 yaşındaki Zayn Sofuoğlu, kariyerinde yepyeni bir sayfa açıyor. Genç yetenek, bu kez yarış pistlerindeki iddiasını televizyon ekranlarına taşımaya hazırlanıyor.

GELECEĞİN YAVUZ SULTAN SELİM'İNİ CANLANDIRACAK

TRT'nin açıklamasına göre, küçük sporcu, ilk kez oyunculuk deneyimi yaşayacağı "Mehmed: Fetihler Sultanı" dizisinde Fatih Sultan Mehmed Han'ın torunu ve ilerleyen yıllarda Osmanlı tahtına çıkarak Yavuz Sultan Selim adıyla tarihe geçen Şehzade Selim'in çocukluğunu canlandıracak.

ZAMAN ATLAMASIYLA KADRO GENİŞLİYOR

Dizi, Fatih Sultan Mehmed'in hayatını ve İstanbul'un fethinin ardından Osmanlı Devleti'nin siyasi ve askeri mücadelesini konu alıyor. TRT 1 ekranlarında yayımlanan dizinin mevcut kadrosunda Sultan Mehmed'i Serkan Çayoğlu canlandırıyor. Yeni sezon öncesinde kadrosunu genişleten yapımda zaman atlamasının ardından farklı karakterler de hikayeye dahil oluyor.

Kaynak: AA

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