Kerem Bürsin’den Sevenlerini Endişelendiren Paylaşım! Hastane Odasından Duyurdu

Ünlü oyuncu Kerem Bürsin, hastane paylaşımıyla hayranlarını endişelendirdi. Boyun fıtığı nedeniyle ameliyat olduğu öğrenilen 39 yaşındaki oyuncu, operasyonun ardından hastane odasından paylaşım yaparak sevenlerine seslendi.

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Kerem Bürsin’den Sevenlerini Endişelendiren Paylaşım! Hastane Odasından Duyurdu
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Kariyeri ve özel hayatıyla sık sık gündeme gelen ünlü oyuncu Kerem Bürsin, sosyal medya hesabından yaptığı hastane paylaşımıyla hayranlarını endişelendirdi. Bürsin’in boyun fıtığı nedeniyle ameliyat geçirdiği öğrenildi. “Güneşi Beklerken”, “Ulan İstanbul”, “Muhteşem İkili”, “Sen Çal Kapımı” ve “Çarpıntı” gibi yapımlarla geniş bir hayran kitlesine ulaşan 39 yaşındaki oyuncudan sağlık durumuyla ilgili haber geldi.

Kerem Bürsin’den Sevenlerini Endişelendiren Paylaşım! Hastane Odasından Duyurdu - Resim : 1

KEREM BÜRSİN BU KEZ BOYUN FITIĞI AMELİYATI GEÇİRDİ

2023 yılında bel fıtığı nedeniyle operasyon geçiren Kerem Bürsin’in bu kez boyun fıtığı ameliyatı olduğu öğrenildi. Boynunda fıtık tespit edilen oyuncu, operasyonun ardından hastane odasından takipçilerine paylaşım yaptı.

Kerem Bürsin’den Sevenlerini Endişelendiren Paylaşım! Hastane Odasından Duyurdu - Resim : 2

'...YOLA DEVAM EDEREK'

Hasta yatağında kendisini yalnız bırakmayan dostlarının da yer aldığı fotoğrafları paylaşan Bürsin, gönderisine “Dolu dolu bir haftayı geride bıraktık… Şükrederek ve yola devam ederek” notunu düştü. Oyuncunun paylaşımının ardından çok sayıda takipçisi geçmiş olsun mesajlarıyla desteklerini iletti.

Kaynak: Haber Merkezi

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Kerem Bürsin Hastane Ameliyat
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