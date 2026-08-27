Sakiler Hayranlarını Üzdü! Ünlü Grup 6 Yıl Sonra Dağıldı

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“Dünyadan Uzak”, “Canıma Minnet” ve “Yalanı Bırak” gibi şarkılarla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Sakiler, dağıldıklarını duyurdu. Hasan Gözetlik, Yücel Girgin ve Serkan Balkan'dan oluşan grubun altı yıllık müzik serüveni sona erdi. Peş peşe yayımladığı başarılı şarkılarla dikkat çeken grubun ayrılık kararı hayranlarını üzerken, gitarist Yücel Girgin, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda grubun müzik yolculuğuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

'MİSYONUNU TAMAMLADI'

Girgin, "Başarı asla bir tesadüf olmadı; doğru zamanda, doğru duyguya inanmanın bir tasarımıydı. Sakiler dönemi, ardında harika şarkılar ve unutulmaz anılar bırakarak kendi misyonunu tamamladı. Bu güzel yolculukta yanımızda olan herkese teşekkür ederim. Şimdi biraz durma, izleme ve dinleme zamanı. İnsanların ruhundaki o en güçlü duyguyu yeniden yakalamak ve zekanın müziğe yön verdiği yeni projelerde buluşmak üzere, yakında görüşürüz. Saygılar" dedi.

GRUBUN INSTAGRAM HESABI KAPATILDI

Öte yandan Sakiler'in Instagram hesabının da kapatıldığı görüldü. Grubun dağıldığının duyurulmasının ardından sosyal medyada çok sayıda hayran paylaşım yaptı. Kullanıcılar, Sakiler'in şarkılarıyla ilgili anılarını paylaşarak grup üyelerine kariyerlerinin bundan sonraki döneminde başarı dileklerini iletti. “Dünyadan Uzak” şarkısıyla büyük bir çıkış yakalayan Sakiler, kendine özgü müzik anlayışıyla kısa sürede geniş bir dinleyici kitlesine ulaşmış ve son yılların öne çıkan müzik grupları arasında yer almıştı.

Kaynak: Haber Merkezi