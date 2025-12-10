Melis İşiten'den Uraz Kaygılaroğlu ile İlgili Şaşırtan İtiraf: 'Senden Boşanmak Bana İyi Geldi'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Oyuncu Uraz Kaygılaroğlu ile meslektaşı Melis İşiten, 2014'te nikah masasına oturmuş, 2016'da Ada adını verdikleri kızlarını kucaklarına almışlardı. Uraz Kaygılaroğlu ile Melis İşiten, 2019’da 5 yıllık evliliklerini sonlandırmış; boşanmanın ardından ise iletişimlerini koruyarak arkadaşça bir ilişki sürdürmüştü.

'BOŞANMAK BANA İYİ GELDİ'

Uraz Kaygılaroğlu, YouTube programında eski eşi Melis İşiten’i ağırladı. Programın en dikkat çeken anı ise Uraz Kaygılaroğlu'nun, "Boşanma size yaradı diyebilir miyiz?" sorusu oldu.

İşiten, bu soruya, "Hayatta aldığım en doğru kararlardan biriydi, bana iyi geldi." şeklinde yanıt verdi.

