Star TV’nin sevilen dizisi Kral Kaybederse, 30. bölümüyle ekranlara veda ediyor. Finalde Kenan Baran, geçmişinin gölgelerinden sıyrılıp hayata yeniden tutunmaya çalışacak.

Star TV’nin Salı akşamlarına damga vuran fenomen dizisi Kral Kaybederse, bu akşam ekrana gelecek olan 30. bölümüyle izleyicisine veda ediyor.

Düşen reytingler sonrası final kararı alan OGM Pictures imzalı yapımda Halit Ergenç, Merve Dizdar ve Aslıhan Gürbüz başrolleri paylaşıyordu. Yayınlandığı süre boyunca geniş bir izleyici kitlesini ekran başına toplayan dizi, bu bölümle ekran macerasını tamamen noktalayacak.

FİNAL BÖLÜMÜNÜN KONUSU NE?

Star TV Son Noktayı Koydu: Fenomen Dizinin Fişi Çekildi! Final Yapıyor - Resim : 1

Halit Ergenç’in canlandırdığı Kenan Baran karakterinin yaşamında önemli bir dönüm noktası yaşanacak. Gülser’in yıllar sonra eline ulaşan günlüğünde Kenan’ın iç dünyasına ışık tutulurken, karakterin huzurevindeki sakin hayatının beklenmedik şekilde değiştiği görülüyor.

Kenan’ın huzurevinde Mümtaz, Cemil, Recep ve diğer sakinlerle kurduğu bağ, yıllardır hissetmediği güven ve aidiyet duygusunu yeniden yeşertiyor. Bahçede Saliha ile çalışması ve toprakla temas etmesi de bu iyileşme sürecinin bir parçası olurken, en büyük kırılma noktası Saliha’nın hasta torunu Vedat ile tanışması oluyor.

Vedat’a destek olmaya başlayan Kenan, onunla kurduğu bağ sayesinde hayatına yeniden anlam katıyor. Geçmişin ağır yükünden kurtulmaya çalışırken ilk kez birine gerçekten iyi gelmeyi başarıyor.

Artık yalnızca kayıplarıyla yüzleşen biri değil; affetmeyi, sevmeyi ve yeniden başlamayı öğrenen biri olarak karşımıza çıkan Kenan, kibirle örülü “kral tacını” bir kenara bırakmanın huzurunu yaşıyor.

