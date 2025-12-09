Danla Bilic 5'inci Kez Ameliyat Masasına Yattı, Vücudundan Çıkan Şeyi Gören Herkes Şoke Oldu
Beşinci kez ameliyat masasına yatan sosyal medya fenomeni Danla Bilic, vücudundan çıkarılan dolgu yığınını paylaştı. Bilic'in, "Cahil cesaretinden başka bir şey değildi" ifadeleri ile paylaştığı fotoğrafı görenler hayrete düştü.
Ünlü sosyal medya fenomeni Danla Bilic, dolgu temizletme ameliyatı sonrası vücudundan çıkan maddeyi takipçileriyle paylaştı.
"Arada bir DM kutuma hala aquafilling yaptıracağım senin yüzünden korkuyorum mesajları geliyordu" diyen Bilic, "Alın size 5. ameliyatımda vücudumdan çıkan madde. Böbreklerime ulaşmışlardı, sırtımda, bacaklarımda. Daha da bir şey demeyeceğim, cahil cesaretinden başka bir şey değildi" ifadelerini kullandı.
3 yıl önce kalça dolgusu estetiği yaptıran Bilic, ölümden dönmüştü. Bİlic, "Kalça dolgusu asla yaptırmayın" diyerek uyarılarda bulunmuştu.
