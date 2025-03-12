Melek Mosso’nun Alerji Sandığı Bambaşka Bir Hastalık Çıktı, Deniziyle Ünlü Ülkede Sudan Bulaşıyor

“Vursalar Ölemem”, “Keklik Gibi”, “Gönül Gözü”, “Gel Desem de Gelme” gibi şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan ünlü şarkıcı Melek Mosso, 2 yıl önce hayatını Serkan Sağdıç ile birleştirmişti.

Kısa süre önce boşanacakları iddia edilen ünlü şarkıcı Bali’ye tatile gitmiş, orada alerji olduğunu duyurmuştu.

BACAKLARINI SARMIŞTI

Bacağının fotoğrafını paylaşan Melek Mosso “Alerjiden çektiğimi hiçbir şeyden çekmiyorum" çektiği acıyı dile getirmişti. Ünlü şarkıcı son sağlık durumuna ilişkin yeni bir açıklama daha yaptı.

'BALİ BELLY HASTALIĞINA YAKALANDIM'

Sosyal medya hesabı Instagram üzerinden yeni bir paylaşım yapan Mosso, alerji sürecini şöyle anlattı: Burada Bali Belly hastalığına yakalandım. Sudan ve buzdan bulaşıyormuş. İki gündür vücudumda su kalmadı. Artık inanılmaz durumdayım. Karnım ve midem 5 aylık hamile gibi ödemli. Neyse onu da atlattım. İyileşeceğim ve Türkiye'ye döneceğim.

Kaynak: Haber Merkezi