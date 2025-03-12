Scarlett Johansson'dan Dünyayı Sallayan İtiraf, Herkes Merak Ediyordu

Marvel filminin yıldızı dünyaca ünlü oyuncu Scarlett Johansson, onlarca başarılı projede yer almasına rağmen neden sosyal medya hesabı kullanmadığını açıkladı. Güzel Hollywood yıldızının bu konuyu terapistine de danıştığı ortaya çıktı. Scarlett Johansson herkesin merak ettiğini açıkladı. İşte sebebi…

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Scarlett Johansson'dan Dünyayı Sallayan İtiraf, Herkes Merak Ediyordu

Home Alone 3, The Horse Whisperer, Ghost World, Lost in Translation, Prestij gibi yapımlarda canlandırdığı karakterlerle dünyaya nam salan 40 yaşındaki oyuncu ABD’li oyuncu Scarlett Johansson InStyle dergisine önemli açıklamalar yaptı. Dünyaca ünlü oyuncu, neden sosyal medya hesabı olmadığına ilişkin de konuştu.

Scarlett Johansson'dan Dünyayı Sallayan İtiraf, Herkes Merak Ediyordu - Resim : 1

'TEMEL DEĞERLERİME AYKIRI'

Rebirth filminin yapımcılarının kendisini sosyal medyaya katılmaya ikna etmeye çalıştığını söyleyen Johansson, şunları söyledi: Sanırım bunu yapmam gerekiyor diye düşündüm ve terapistimle konuşmaya karar verdim. Ama sosyal medya hesabı açmak, benim temel değerlerime aykırı. Kendimi nasıl ifade edeceğim? Çünkü beklenti de çok yüksek…

Scarlett Johansson'dan Dünyayı Sallayan İtiraf, Herkes Merak Ediyordu - Resim : 2

Kaynak: Haber Merkezi

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