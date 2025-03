Scarlett Johansson'dan Dünyayı Sallayan İtiraf, Herkes Merak Ediyordu

Home Alone 3, The Horse Whisperer, Ghost World, Lost in Translation, Prestij gibi yapımlarda canlandırdığı karakterlerle dünyaya nam salan 40 yaşındaki oyuncu ABD’li oyuncu Scarlett Johansson InStyle dergisine önemli açıklamalar yaptı. Dünyaca ünlü oyuncu, neden sosyal medya hesabı olmadığına ilişkin de konuştu.

'TEMEL DEĞERLERİME AYKIRI'

Rebirth filminin yapımcılarının kendisini sosyal medyaya katılmaya ikna etmeye çalıştığını söyleyen Johansson, şunları söyledi: Sanırım bunu yapmam gerekiyor diye düşündüm ve terapistimle konuşmaya karar verdim. Ama sosyal medya hesabı açmak, benim temel değerlerime aykırı. Kendimi nasıl ifade edeceğim? Çünkü beklenti de çok yüksek…

Kaynak: Haber Merkezi