Adını Feriha Koydum'un Cansu'su Sedef Şahin Yeni Mesleğini Duyurdu... 'Hayatımda Yeni Sayfa Açıldı'

2011 yılına damga vuran Show TV’nin reyting rekorları kıran dizisi Adına Feriha Koydum’da ‘Cansu’ karakterine hayat veren ünlü oyuncu Sedef Şahin’in yeni mesleği şaşırttı. İşte Feriha ile Emir Sarrafoğlu için mücadele eden Cansu’nun yeni mesleği….

Esma Karayel Esma Karayel
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Adını Feriha Koydum'un Cansu'su Sedef Şahin Yeni Mesleğini Duyurdu... 'Hayatımda Yeni Sayfa Açıldı'

Hazal Kaya, Çağatay Ulusoy, Vahide Gördüm gibi ünlü isimlerin yer aldığı Adını Feriha Koydum dizisinde hayat verdiği Cansu ile hafızalara kazınan ünlü oyuncu Sedef Şahin, dizi sonrasındaki 5 sene içinde 20 kilo vermiş, estetik ameliyatı ile burnundan bir operasyon geçirmiş bambaşka biri olmuştu.

Dizinin hayranları tarafından Feriha’nın sevgilisi Emir Sarrafoğlu’na karşı hissettiği platonik duygular nedeniyle hep eleştirilen ünlü oyuncu, yeni bir mesleğe adım attı.

Adını Feriha Koydum'un Cansu'su Sedef Şahin Yeni Mesleğini Duyurdu... 'Hayatımda Yeni Sayfa Açıldı' - Resim : 1

YENİ MESLEĞİ ORTAYA ÇIKTI

Uzun süredir ekranlarda yer almayan Sedef Şahin’in özel bir üniversitede tiyatro alanında öğretim üyesi olarak çalışmaya başladığı ortaya çıktı.

Adını Feriha Koydum'un Cansu'su Sedef Şahin Yeni Mesleğini Duyurdu... 'Hayatımda Yeni Sayfa Açıldı' - Resim : 2

'BUGÜN ADIMIMI ATTIM'

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Sedef Şahin yeni mesleğini şu sözlerle duyurdu: Bugün yepyeni bir sayfa açıldı hayatımda ve öğretim üyesi oldum. O kadar mutlu ve gururluyum ki…Yıldız (Kenter) Hoca'mın, meleğimin bana vasiyetiydi öğrenci yetiştirmem. Ben de 'Hazır hissettiğimde söz hocam' demiştim. Bugün ilk adımımı attım ve ilk dersimizi yaptık.

Adını Feriha Koydum'un Cansu'su Sedef Şahin Yeni Mesleğini Duyurdu... 'Hayatımda Yeni Sayfa Açıldı' - Resim : 3

Kaynak: Haber Merkezi

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Sedef Şahin Show TV ünlü oyuncu Hazal Kaya Çağatay Ulusoy
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