Mehmet Yalçınkaya'nın 'Uyduruk' Denen İmza Tabağının Fiyatı Dudak Uçuklattı

TV8'in iddialı yapımlarından MasterChef Türkiye, bir kez daha Şef Mehmet Yalçınkaya'nın imza tabağıyla gündemde. Programda yarışmacılara yapmaları için sunduğu ünlü şefin simit üzerine deniz mahsülleriyle yaptığı tabak sosyal medyada eleştirilmişti.

Seyirci tarafından beğenilmeyen tabak için "Uyduruk" ve "Buna para vermem" yorumları yapılmıştı. Eleştirilerin ardından da Mehmet Yalçınkaya'nın sosyal medya hesabında "Okyanus" tabağının yapım aşamasını yayımladı.

Mehmet Yalçınkaya'nın gündem olan imza tabağının da fiyatı ortaya çıktı. "Okyanus" ismini verdiği ve içerisinde Torik Lakerda, Somon Pastırma, Uskumru Füme, Yılan Balığı olan yemeğin fiyatının 1550 TL olduğu öğrenildi. Yalçınkaya'nın "Denizden" isimli restoranında sunulan bu yemeğin fiyatı ise duyanları şoke etti.

GEÇEN YIL YAPTIĞI TATLI DA OLAY OLMUŞTU

Geçtiğimiz yıl da Mehmet Şef imza tabağı olarak Arı adlı bir tatlı sunmuştu. Tatlının daha sonra başka bir şef tarafından 2017 yılında yaptığı ortaya çıkmıştı. Arı tatlısının asıl sahibi Şef Aaron Clouse, "Tam olarak benim yıllar önce yaptığım imza tatlıma benziyor" demişti.