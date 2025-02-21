Mehmet Ali Erbil'in Acı Günü: Sosyal Medya Hesabından Duyurdu

Ünlü komedyen Mehmet Ali Erbil, sosyal medya hesabından acı haberi duyurdu. Eski eşi Tuğba Coşkun'un annesi Aysel Coşkun'un yaşamını yitirdiğini kaydeden Erbil, "Canım oğlumun bir tanecik anneannesi ve benim değerli kayınvalidemi yitirdik. Başımız sağ olsun" ifadelerine yer verD. Ünlü isim, çekildikleri fotoğrafı da paylaştı.

Erbil'in eski eşi Tuğba Coşkun da annesiyle olan fotoğrafını paylaşarak, "Canım annem, kıymetlimiz mekânın cennet olsun" paylaşımı yaptı ve cenaze bilgilerini paylaştı.

Merhume Aysel Coşkun’un cenazesi, bugün öğle namazına müteakip Zincirlikuyu Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedilecek.

Kaynak: Haber Merkezi