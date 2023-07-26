Masterchef'te Mehmet Şef, patrona seslendi: Zam istiyorum, yeter

'MasterChef Türkiye All Star'ın son bölümüne, Mehmet Yalçınkaya'nın şakayla karışık sitemi damga vurdu. "Buradan patrona seslenmek istiyorum" diyen ünlü şef, zam talep ettiğini söyledi.

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Masterchef'te Mehmet Şef, patrona seslendi: Zam istiyorum, yeter

Bu sezon 'All Star' formatıyla izleyicilerle buluşan MasterChef Türkiye, dün 37. bölümü ile ekranlara geldi. Fenomen yarışmada Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna ile birlikte jüri görevini üstelenen Mehmet Yalçınkaya'nın, dokunulmazlık oyunu sırasında yaptığı açıklama gündem oldu.

Çekimlerin başlamasına karşın Danilo Şef'in henüz stüdyoya gelmemesine göndermede bulunan Mehmet Şef, All Star'ın ilk günlerinde olmayan Somer Şef'i de olaya dahil ederek, şakayla karışık sitemini dile getirdi.

"Dokunulmazlık oyununa hoş geldiniz. Ben yine aynı kaderi yaşıyorum. Buradan patrona dönmek istiyorum. Birisi yine yok. Birisi dört hafta gelmez, birisi dükkana gitmiş. Efendim ben zam istiyorum. Zam istiyorum, yeter."

Masterchef'te Mehmet Şef, patrona seslendi: Zam istiyorum, yeter - Resim : 1

Bu sözler sonrası kamera, programın yapımcısı İrem Kanan'a çevrildi. Kanan, Mehmet Şef'in esprili sitemine gülerek karşılık verdi.

Diğer jüri üyesi Somer Sivrioğlu da gülerek, "Danilo Şef yolda geliyor. Hakikatan Mehmet Şef çok yükümüzü alıyor. Tekrar bu bahaneyle bir kez daha size teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Masterchef'te Mehmet Şef, patrona seslendi: Zam istiyorum, yeter - Resim : 2

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MasterChef Mehmet Yalçınkaya Somer Sivrioğlu
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