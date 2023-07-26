Arka Sokaklar geri dönüyor: 'Rıza Baba' tarih verdi, 'başlıyoruz'

17 sezon boyunca izleyiciyle buluşan Arka Sokaklar dizisinde 'Rıza Baba' karakterini canlandıran Zafer Ergin, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi.

Efsane dizinin çekimlerine yakında başlayacaklarını belirten usta oyuncu, başarının sırrının işi sevmek ve ciddiye almakta olduğunu söyledi.

Ergin, konuşmasına şöyle devam etti:

"Önümüzdeki hafta başlayacağız çekimlere. Eski kadrodan ve ilave yeni isimler olacak. Ara verdikten sonra başka dizilerden teklif geliyordu o boşlukta, hatta birkaç sempatik senaryo vardı. O ara Kanal D, dizinin çekim hakkını Türker İnanoğlu’ndan aldığını iletti. Kanal D ile anlaştık. Rahat çalışma şartları tanındı. Çaba sarf ediyoruz, işi ciddiye alıyoruz seviyoruz da. Seyirci tuttu yıllardır, güzel bir senaryo güzel bir konu. Herkes var işin içinde."

NE OLMUŞTU?

Ergin, Ocak 2023'te dizinin yeni bölümünün neden yayınlanmadığıyla ilgili sorulara "Bir anda bitmesi bizi üzdü ve şaşırttı. Keşke Türker İnanoğlu, hasta olmasaydı, devam etseydik. O da sonuçta yapımcı, kendince bir takım şeyler gördü herhalde, devam etmedi. Hayatımda ilk defa başıma böyle bir şey geldi. Final yapmadan, şak diye bitti" yanıtını vermişti.



"Instagram'dan 'Sizi özledik' ve 'Ne zaman başlayacaksınız?' diye mesajlar geliyor" diyen Zafer Ergin "Bizim oyuncu olarak insana ve seyirciye saygımız var. Bize de, ‘Kusura bakmayın şunun için bitti’ demeleri lazımdı. Ayıptır. Finalin başka havası vardır. Arkadaşlar, ‘Para almadan final bölümü’ çekelim diyorlar" demişti.

Usta oyuncu, "Tekrardan devam eder mi?" sorusuna, "Sizin gibi ben de merak ediyorum" yanıtını vermişti.