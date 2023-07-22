İrem Derici hastaneye kaldırıldı!

Son dakika haberi... Pop müziğinin sevilen ismi İrem Derici, aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Öte yandan bu akşam Düzce'de sahne alması beklenen İrem Derici'nin sahneye çıkmayacağı öğrenildi.

İrem Derici hastaneye kaldırıldı!

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde devam eden Finduk Festivali’nin 2. gününde sahne alacak olan pop müziğinin sevilen ismi İrem Derici, aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

Ani bir rahatsızlık geçiren İrem Derici, Akçakoca Belediye Başkanı Mehmet Okan Yanmaz ile görüşerek üzüntülerini belirtti.

ÖZÜR DİLEDİ

Hem Yanmaz’dan hem de Akçakocalılardan özür dilediğini belirten Derici, en kısa zamanda başka bir konserde vatandaşlar ile buluşmak istediğini de dile getirdi. Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz, İrem Derici ile görüşerek geçmiş olsun dileklerini iletti.

İREM DERİCİ'NİN YERİNE EYPİO SAHNE ALACAK

İrem Derici’nin yerine bu akşam rap müziğin önemli isimlerinden Eypio saat 21.00’de Akçakocalı vatandaşlar ile buluşacak.

Kaynak: Gerçek Gündem

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