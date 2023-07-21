"Nagehan Alçı, Rasim Ozan Kütahyalı boşanıyor" iddiası

Habertürk yazarı Nagehan Alçı ve eşi Rasim Ozan Kütahyalı'nın boşanmak için mahkemeye başvurduğu iddia edildi.

"Nagehan Alçı, Rasim Ozan Kütahyalı boşanıyor" iddiası

Habertürk yazarı Nagehan Alçı'nın ve 13 yıllık eşi Beyaz Futbol programı yorumcusu Rasim Ozan Kütahyalı'nın boşandığı iddia edildi. 

Odatv'nin haberine göre ikiz çocukları olan çiftin, boşanmak için İstanbul 2. Aile Mahkemesi’ne başvurdukları öğrenildi.

Nagehan Alçı'nın davacı, Rasim Ozan Kütahyalı'nın davalı olarak bulunduğu boşanma dosyasıyla ilgili ikiliden herhangi bir açıklama henüz gelmedi.

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