Dicle Elektrik Dağıtım işçileri 6 kent, 70 ilçede iş bıraktı

Dicle Elektrik A.Ş.’ye bağlı, Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Şırnak ve Siirt’te elektrik dağıtımını yapan DEDAŞ işçileri bugün bütün birimlerde iş bıraktı.

Patronların Ensesindeyiz Ağı'nda yer alan habere göre, bir süredir hakları için bir araya gelen ve bütün illerden temsilcilerini belirleyen DEDAŞ işçileri sosyal medyadan taleplerini yayınladı ve şirket yetkililerine ilettiler.

İşçilerin talepleri şöyle:

ZAM PAKETİNİ REDDETTİLER

Şirket yetkililerinin bu taleplere olumlu bir dönüş yapmaması üzerine, bütün illerde iş bırakma kararı alan DEDAŞ işçileri, bu sabah itibariyle eylemlerine başladılar. Eylemler başladıktan hemen sonra şirket yetkilileri işçilere gönderdiği mesaj ile taleplerin bir kısmını kabul ettiğini söyleyerek “hayırlı olsun” dediler. Kendi taleplerinden uzak olan bu zam paketini kabul etmeyen işçiler eyleme devam edeceklerini ilan ettiler.

Bu gelişmenin hemen ardından merkezi Diyarbakır’da bulunan şirket yetkilileri işçilerin temsilcileriyle görüşme talebinde bulundular. Bu görüşmede kendi verdikleri tekliften başka bir şey yapmayacaklarını, işçilerin derhal bu teklifi kabul edip işbaşı yapmaları gerektiğini, işçilerin eyleme devam etmeleri durumunda polis müdahalesi olacağını söyleyip tehditte bulundular.

"MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEK"

Yapılan görüşmelerin ardından işçiler, henüz 3 gün önce 2 arkadaşlarının yüksek gerilime kapılıp yoğun bakımda olduğunu ve bunun gibi birçok arkadaşlarının iş kazası sonucu sakat kaldığını ya da canlarından olduğunu unutmayacaklarını, bu kadar riskli bir sektörde çalışmanın karşılığı olan haklarından vazgeçmeyeceklerini söylediler.

Patronların Ensesindeyiz’e açıklamada bulunan işçiler, şu anda şirketin hizmet verdiği 6 ilde birden tüm birimlerin eyleme devam edeceğini, acil durumlar dışında hiçbir arızaya müdahale edilmeyeceğini söyleyerek, haklı ve kararlı mücadelelerinin sonuna kadar devam edeceğini ilettiler.