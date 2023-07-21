Ünsal Ban ve ailesine “Mal varlığını aklama” davası: 7 yıla kadar hapsi isteniyor

AKP’li Zehra Taşkesenlioğlu ile boşanma aşamasında olan eski THK Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban’ın ikinci kez tutuklanmasına neden olan "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" soruşturması tamamlandı.

T24'ten Asuman Aranca'nın haberine göre, Ankara Başsavcılığı, aralarında Ban’ın eski eşi, iki çocuğu, kardeşi ve şoförünün de bulunduğu 12 kişi hakkında dava açtı. İddianamede şüphelilerin 7 yıla kadar hapsi istendi.

Ankara Başsavcılığı, soruşturmayı tamamlayarak, Ünsal Ban, kardeşi Ünal Ban, eski eşi Gülcan Ban, çocukları Emre Buğra ve Ece Gizay Ban, şoförü Ahmet Karakaş ile Türk Hava Kurumu Üniversitesi Muhasebe Müdürü İsmail Erdoğan, Ban’a ait bir firmada çalışan Bülent Gürkan ve İhsan Serkan Kazancık ile Levent Yurdakul ve Soner Gökten hakkında iddianame düzenledi. İddianamede, şüphelilerin tamamı “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” ile suçlanırken haklarında 7 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Ankara Başsavcıvekili Ahmet Yıkılmaz tarafından hazırlanan iddianame Ankara 2. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

7 ESKİ DAVA ÖNCÜL SUÇ SAYILDI

İddianamede, davaya konu soruşturmanın Ban’ın boşanma aşamasındaki eşi Zehra Taşkesenlioğlu’nun, Peker’e gönderilen görüntülere ilişkin şikayetine ilişkin başlatılan soruşturmadaki tespitler üzerine ortaya çıktığı anlatıldı. Başlatılan bu soruşturma kapsamında MASAK’tan iki ayrı rapor alındığı ifade edilen iddianamede, Ban hakkında THK Üniversitesi rektörlüğü dönemindeki yolsuzluk iddialarına ilişkin olarak açılan 7 ayrı davaya atıfta bulunularak, bu davalardaki suçlarının “mal varlığını aklama” suçunun “öncülü” olduğu öne sürüldü. Ban’ın bu davalara konu yolsuzluklardan elde ettiği paraları akladığı anlatılan iddianamede, MASAK’ın hazırladığı raporlara yer verildi.

HESAPLARINA MİLYONLAR AKMIŞ

Buna göre Ban’ın hesabına 2021 yılında toplam 34 milyon 76 bin 600 lira nakit para yatırılırken, hesabından 22 milyon 659 bin 300 TL para çıkışı oldu. 2022 yılında ise Ban’ın hesaplarına yaklaşık 45 milyon lira para girişi, 32 milyon lira ise para çıkışı oldu. Ban'ın hesabına ayrıca yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş'den yaklaşık 60 milyon TL transfer gelirken, 16,5 milyon lira ise gönderildi. Ayrıca Tera Europa LTD şirketine 41 Milyon lira gönderilirken, bu şirketten hesabına 23 Milyon lira, Tera Yatırım Menkul Değerler Firmasından da 10 milyon lira olmak üzere toplamda 33 Milyon lira para geldi.

MALTA MERKEZLİ ŞİRKETE 3.7 MİLYON EURO

Ban’ın kızı Ece Gizay Ban’ın Yunanistan'da bulunan hesabına 2021 yılı Aralık ayında 168 bin Euro yatırılırken, şoförü Karakaş da 2021-2022 yıllarında Gizay Ban’ın hesabına 5 milyon lira gönderdi. Oğul Emre Buğra Ban’ın hesabına ise 2021-2022 yıllarında 4,5 milyon lira yatırıldı.

Rapora göre; Ban’ın Yunanistan'daki hesaplarına Kasım-Aralık 2021’de 337 bin Euro aktarılırken, hesaplarından şoförü Karakaş’a ise 30 Milyon TL para gönderildi. Ban’ın şoförünün hesabına son iki yılda gönderilen paranın 98 milyon 724 bin 58O lira olduğu belirlenirken, son iki yıldaki para çıkışının ise 71 milyon 396 bin 558 lira olduğu tespit edildi. Yine şoför Karakaş’ın hesabından 26 Temmuz 2022 tarihinde Malta merkezli bir firmaya 3.7 Milyon Euro aktarıldığı belirlendi. Ban’ın bu firmadan yat aldığı, Taşkesenlioğlu ile olan boşanma davasına da yansımıştı.

TAŞKESENLİOĞLU İLE HESAP HAREKETİ YOK

Öte yandan iddianamede, Taşkesenlioğlu ile yaklaşık 3.5 yıl evli kalan ve boşanma davaları halen devam eden Ban arasında hiç hesap hareketine yer verilmemesi ise dikkat çekti. Ağustos ayında boşanma davası açan Taşkesenlioğlu’nun avukatı tarafından mahkemeye sunulan dava dilekçesinde, Taşkesenlioğlu’nun Ban’a 2.5 milyon dolar nakit para verdiği, Ban’ın da bu paralarla bir tekne ve Matrix isimli bir şirketten pay aldığı belirtiliyordu. Buna karşın raporda Taşkesenlioğlu ile Ban arasında tek bir hesap hareketine dahi yer verilmedi.

Boşanma dilekçesinde, Ban’ın Taşkesenlioğlu’ndan aldığı paralarla ilk önce 750 bin liraya tekne aldığı, sonrasında bu tekneyi satarak 4.5 milyon Euro’ya yeni bir tekne aldığı anlatılıyordu.

Bu arada iddianamede, Ban ve bazı şüpheliler hakkında borsa ve kripto para borsasında manipülasyon yaptıkları iddialarına ilişkin olarak “SPK Kanunu’na muhalefet” suçundan ayrıca soruşturma yürütüldüğü kaydedildi.

NE OLMUŞTU?

Suç örgütü lideri Sedat Peker, eski Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu ve kardeşi AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu’nun Marka Yatırım Holding’in sahibi Mine Tozlu Sineren’den sermaye artırımı için 12 milyon TL rüşvet istediğini iddia etmişti.

Mine Tozlu Sineren’in ödemeyi reddettiğini belirten Peker, daha sonra Cumhurbaşkanı Danışmanı Serkan Taranoğlu’nun Sineren’e ulaşarak söz konusu danışmanlık şirketinde bir araya geldiklerini belirtmişti. Sineren ise söz konusu iddiaları doğrulamıştı.

Öte yandan Ağustos 2022'de AK Partili Zehra Taşkesenlioğlu’nun eşi Ünsal Ban’a boşanma davası açtığı ve 70 milyon lira tazminat istediği ortaya çıkmıştı. Ayrıca çiftin yaklaşık 5 milyon Euro'ya Malta bandıralı bir tekne kiraladıkları da ortaya çıkmıştı. Tüm bu gelişmeler yaşanırken Zehra Taşkesenlioğlu, boşanma aşamasındaki eşi Ünsal Ban’dan ve Sedat Peker’den şikâyetçi olmuştu. Bunun üzerine Ban, Muğla'nın Milas ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi Zehra Taşkesenlioğlu'na ait kişisel verileri organize suç örgütü lideri ile paylaşma, tehdit ve şantaj suçlamalarıyla gözaltına alınıp tutuklanmıştı.