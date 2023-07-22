Lana Del Rey garson oldu

'Summertime Sadness', 'Born To Die' gibi dünya müzik listelerinde üst sıralara yerleşen hit şarkılarıyla tanınan ABD'li şarkıcı Lana Del Rey, ABD'nin Alabama eyaletinde bir waffle dükkanında çalışırken görüntülendi.

PageSix'in aktardığına göre, mavi bir gömlek, kısa bir siyah etek, beyaz spor ayakkabılar ve göğsünde üzerinde adının yazılı olduğu bir etiketten oluşan bir üniforma giyen Rey, dükkana gelen müşterilerle ve çalışanlarla fotoğraf çektirdi. Şarkıcının garsonluk yaparken çekilen fotoğraf ve videoları ise sonrasında sosyal medyada paylaşıldı.

'HAYATINI İSTEDİĞİ GİBİ YAŞAMASINI SEVİYORUM'

Lana Del Rey için Instagam'da açılan bir hayran hesabında, Rey'in 20 Temmuz Perşembe günü Alabama'daki bir waffle dükkanında servis elemanı olarak müşterilere hizmet vermesi hakkında, "Lana Del Rey, 'Waffle House' restoranını ziyarete gitmiş ve kendisini hayranlarına üniforma içinde hizmet ederken bulmuş" ifadeleri kullanıldı.

Şarkıcının üniformayla çalıştığı anlar, dükkandaki dinleyicileri tarafından fotoğraflandı. Rey aynı zamanda çalışma saatleri boyunca diğer servis elemanlarıyla birlikte molada aynı yerde dinlenirken de görüntülendi. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından şarkıcının pek çok hayranı da konuyla ilgili mesajlar paylaştı.

Bir hayran, "İşte burada; ayın elemanı" derken başka bir hayran, "Hayatını istediği gibi yaşamasını seviyorum" diye yazdı. Lana Del Rey'in başka bir hayranı ise "İşte bu yüzden sonsuza kadar benim kraliçem olacak ve tüm zamanların en iyi şarkılarından bazılarını yazıyor" yorumunda bulundu