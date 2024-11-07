MasterChef Kerem'den 'Dobra' İtiraf! Restoranındaki Salatanın Fiyatını Söyledi

MasterChef'e damga vuran isimlerden olan Kerem Giritlioğlu, katıldığı bir yayında restoranına dair açıklamalarda bulundu. Giritlioğlu, restoranındaki fiyatlara ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

MasterChef Kerem'den 'Dobra' İtiraf! Restoranındaki Salatanın Fiyatını Söyledi

MasterChef Türkiye 2018 sezonu yarışmacılarından olan ve yarışmayı ikinci tamamlayan Kerem Giritlioğlu, yarışmadan sonra pek çok yarışmacı gibi restoran açtı. Kerem Giritlioğlu restoranındaki fiyatlandırma ve porsiyonlarla ilgili açık konuştu. "Bir salataya 390 lira yazıyorum" diyen MasterChef Kerem devamında şunları söyledi:

MasterChef Kerem'den 'Dobra' İtiraf! Restoranındaki Salatanın Fiyatını Söyledi - Resim : 1

"Bırak da o salata büyük porsiyon olsun. Bazen menüyü alan şundan da olsun bundan da olsun deyince büyük bu porsiyonlar diyerek uyarıyoruz."

Kerem bu sözlerini söylediği videoyu ise "Şef biraz dobradır" notuyla paylaştı.

MasterChef Kerem'den 'Dobra' İtiraf! Restoranındaki Salatanın Fiyatını Söyledi - Resim : 2

Eski yarışmacılardan Eda Karabulut paylaşıma "Canım kardeşim harika lezzetlerinin sırrı senin müthiş bir aşçı olman ve işini aşkla yapman" yorumunda bulundu.

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