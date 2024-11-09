MasterChef Beyza'nın Son Hali Ortaya Çıktı! Somer Şef Sordu: Yarışmaya Devam Edecek mi?

MasterChef'te yarışma sırasında kaza geçiren ve yüzü yanan Beyza'nın yarışmaya devam edip etmeyeceği belli olacak. Yayınlanan son fragmanda ise son durumu merak edilen Beyza ilk kez görüntülendi.

MasterChef Beyza'nın Son Hali Ortaya Çıktı! Somer Şef Sordu: Yarışmaya Devam Edecek mi?

TV8'in sevilen yarışma programlarından MasterChef Türkiye'nin sosyal medyada en çok konuşulan yarışmacılarından Beyza'nın Uşak çekimleri sırasında hazırladığı böreği ters çevirmeye çalışırken yüzüne yağ sıçramıştı. İlk müdahale yapıldıktan sonra ise hastaneye kaldırılmıştı.

MasterChef Beyza'nın Son Hali Ortaya Çıktı! Somer Şef Sordu: Yarışmaya Devam Edecek mi? - Resim : 1

Yaşadığı kaza sonrası Beyza’nın sağlık durumu ve yarışmaya devam edip edemeyeceği çok merak ediliyordu. MasterChef'in yayınlanan son fragmanında Beyza'nın son hali ortaya çıktı. Günlerdir hastanede olan Beyza yüzü sargılı bir şekilde stüdyoya geldi.

MasterChef Beyza'nın Son Hali Ortaya Çıktı! Somer Şef Sordu: Yarışmaya Devam Edecek mi? - Resim : 2

Beyza, "Çok özledim sizi, burayı çok özledim. Zor bir kaza atlattım. 12 gündür hastanedeyim. Kolay değildi, ailemle devam etmeyi çok konuştum. Zordu ama sizden ve ailemden çok güzel destekler aldım" diyerek herkesi duygulandırdı.

MasterChef Beyza'nın Son Hali Ortaya Çıktı! Somer Şef Sordu: Yarışmaya Devam Edecek mi? - Resim : 3

Onur, "Beyza'yı dün gece rüyamda gördüm. Beyza'nın bugün geleceğini hissetmiştim" dedi. omer Şef, Beyza'ya "O zaman kararını duyalım yarışmaya devam etmek istiyor musun?" diyerek beklenen soruyu açık açık sordu. Beyza'nın vereceği cevap ise yeni bölümde belli olacak.

MasterChef Beyza'nın Son Hali Ortaya Çıktı! Somer Şef Sordu: Yarışmaya Devam Edecek mi? - Resim : 4

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