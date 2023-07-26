Margot Robbie: Ayaklarıma olan ilgi hoşuma gidiyor

Barbie filminin yıldızı Margot Robbie, ayak sahnesiyle ilgili dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Robbie, "Ayaklarıma olan ilgi hoşuma gidiyor" dedi.

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Margot Robbie: Ayaklarıma olan ilgi hoşuma gidiyor

Huffington Post'a röportaj veren Margot Robbie, Barbie filminin çekimleriyle ilgili konuştu. Margot, ayak sahnesiyle ilgili, "Görüntüyü elde etmek için kamera açısının üzerindeki bir çubuğa tutundum, bir emniyet kemeri veya başka bir destekleyici alet kullanmadım. Çocukken balerindim o yüzden ayak uçlarımda durabiliyorum" dedi.

Sahneleri vücut dublörü kullanmak yerine kendi oynamakta ısrar ettiğini söyleyen Robbie, "Şunu söylemeliyim, insanların ayaklarıma karşı böylesine heyecan duyması hoşuma gidiyor. Bence bu harika" ifadelerini kullandı.

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