Malatya Türkülerinin Usta İsmiydi: Türk Halk Müziği'nin Güçlü Sesi Bahattin Karakoç 74 Yaşında Hayatını Kaybetti (Bahattin Karakoç Kimdir, Nereli?)

TRT Erzurum Radyosu'nun emekli sanatçılarından, Türk Halk Müziği'nin unutulmaz sesi Bahattin Karakoç, 74 yaşında hayatını kaybetti. Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden sanatçının vefatı, sanat camiasında ve sevenleri arasında derin üzüntü yarattı.

PASİNLER'DEN UZANAN TÜRKİYE YOLCULUĞU

1951 yılında Erzurum'un Pasinler ilçesine bağlı Büyükdere köyünde dünyaya gelen Karakoç, çocukluk yıllarında zorluklarla mücadele etti. Ankara'ya ağabeyinin yanına gidişi, hayatının dönüm noktası oldu. 1965'ten itibaren amatör olarak sahne almaya başlayan sanatçı, güçlü ve davudi sesiyle kısa sürede dikkat çekti.

Başkent gazinolarında sahneye çıkan Karakoç; Belkıs Akkale, Neşet Ertaş, Müslüm Gürses, Selahattin Alpay ve İbrahim Tatlıses gibi dönemin usta isimleriyle aynı sahneyi paylaştı. Türkiye'nin dört bir yanında verdiği konserlerle geniş bir hayran kitlesine ulaştı.

‘BÖLGE SANATÇISI’ ÜNVANINI ALDI

1976'da Ankara Radyosu'nun açtığı sınavı kazanarak "bölge sanatçısı" unvanını alan Karakoç, 1982'de TRT Erzurum Radyosu'nda göreve başladı. Türk Halk Müziği repertuvarına hâkimiyeti ve yöresel tavırlara bağlılığıyla "ayaklı kütüphane" olarak anıldı. Toplam 33 yıl TRT'de görev yapan sanatçı, 2016'da emekliye ayrıldı. Özellikle uzun havalardaki ustalığıyla tanınan Karakoç; Doğu Anadolu'nun mayaları, İç Anadolu'nun bozlakları, Urfa hoyratları, Malatya Arguvan ve Gaziantep Barak havalarını en özgün haliyle icra ederek hafızalara kazındı.

ERZURUM’DA TOPRAĞA VERİLDİ

Sanatçı için öğle namazına müteakip Narmanlı Cami'de cenaze namazı kılındı. Ailesi, meslektaşları ve sevenlerinin katıldığı törende duygu dolu anlar yaşandı. Bahattin Karakoç, dualar eşliğinde Erzurum Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi. Sanat camiasından dostları ve TRT'deki çalışma arkadaşları, "Türk Halk Müziği büyük bir çınarını kaybetti" sözleriyle üzüntülerini dile getirdi.

BAHATTİN KARAKOÇ KİMDİR?

Bahattin Karakoç, 1951 yılında Erzurum’un Pasinler ilçesine bağlı Büyükdere köyünde dünyaya geldi. Çocukluk yıllarında yoksulluk ve zorluklarla mücadele eden Karakoç, hayatının dönüm noktasını Ankara’ya ağabeyinin yanına gitmesiyle yaşadı. 1965 yılından itibaren amatör olarak sahne almaya başlayan sanatçı, güçlü ve davudî sesiyle kısa sürede dikkatleri üzerine çekti.

BAHATTİN KARAKOÇ NERELİ?

Bahattin Karakoç, Erzurum’un Pasinler ilçesi, Büyükdere köyü nüfusuna kayıtlıdır. Anadolu’nun bağrından çıkan sanatçı, memleketine bağlılığıyla tanınmış ve her fırsatta köyüne olan sevgisini dile getirmiştir.

Kaynak: İHA