Hande Erçel ile Hakan Sabancı Ayrıldı, Arzu Sabancı Kendisini Daha Fazla Tutamadı! Şoke Eden Paylaşım

Ünlüler dünyasının en popüler çiftlerinden olan Hande Erçel ve Hakan Sabancı, göz önünde yaşadıkları üç yıllık ilişkilerini bitirdikleri haber, gündeme geldi. Aylardır tüm dünyayı gezip paylaştıkları tatil kareleriyle gündeme gelen çiftten gelen haber hayranları üzmüşken, şimdi de Sabancı ailesinden ortalığı karıştıracak bir hamle geldi.

Ünlü oyuncu, Hakan Sabancı ile olan fotoğraflarını sosyal medya hesabından silmesinin arkasından magazin gündemini sallarken, sessizliğini koruyan Hakan Sabancı'nın aksine annesi Arzu Sabancı'dan göndermeli bir paylaşım geldi.

'CEHALET UYKU GİBİDİR'

Evlenecekleri konuşulan çiftin ani ayrılığı sonrasında, Hande Erçel'i gelini olarak istemediği konuşulan Arzu Sabancı, Instagram hesabı üzerinden çok manidar bir paylaşım yaptı. Arzu Sabancı paylaşımında, "Cehalet de uyku gibidir. Seni uyandıran kişiye ilk tepkin kızgınlıktır" ifadesini kullandı.

Arzu Sabancı'nın bu paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Bu sözlerine Hande Erçel'i hedef aldığı öne sürüldü.

