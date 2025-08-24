'Çıplak Fotoğraflarınızı Görmek Zorunda Değilim' Diyen Sinan Akçıl'a Tokat Gibi Cevap: Ortaya Çıkan Fotoğrafları Pes Dedirtti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Aşk hayatıyla gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı Sinan Akçıl, son olarak Ece Erken'le yaşadığı aşkla gündeme gelmişti. Son olarak X hesabından açıklamada bulunan Akçıl, gündeme bomba gibi düştü.

'ÇIPLAK FOTOĞRAFLARINIZI GÖRMEK ZORUNDA DEĞİLİM'

X hesabından (Twitter) bir video paylaşan Sinan Akçıl, 'Vallahi kimse kusura bakmasın, bu videoda söylediğim gibi, ben sizin çıplak bedeninizi her dakika görmek zorunda değilim, çoluk çocuk her yerde izliyor, izletiyor, ayrıca 'erkek erkek gibi, kadın kadın gibi' giyinmeli net düşüncem budur kendi adıma. NOKTA.' dedi.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ TOPLAYINCA FOTOĞRAFLARI İFŞA OLDU

Ünlü şarkıcının çarpıcı açıklamaları sonrası sosyal medya kullanıcıları tarafından peş peşe yorum gelmeye başladı. Bazı kullanıcılar tarafından Sinan Akçıl'ın sık sık paylaştığı üstsüz fotoğraflar hatırlatıldı.

Akçıl'ın ortaya çıkan fotoğrafları;

Kaynak: Haber Merkezi