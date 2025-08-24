Sosyetenin Gözde Çiftiydi... Türkiye'nin Konuştuğu Hande Erçel ve Hakan Sabancı Çifti Ayrıldı mı? Son Hamleleri Gündeme Bomba Gibi Düştü
Sosyetenin gözde çiftleri arasında yer alan Hande Erçel ve Hakan Sabancı çiftinin son hamlesi gündeme bomba gibi düştü. İki ismin nikah masasına oturması beklenirken, Hande Erçel'in sosyal medya hesabından Sabancı ile olan fotoğraflarını kaldırması ayrılık iddialarını beraberinde getirdi. Peki Türkiye'nin konuştuğu Hande Erçel ve Hakan Sabancı çifti ayrıldı mı? İşte magazin gündemine bomba gibi düşen iddianın ayrıntıları...
Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye'nin önemli projelerinde rol alan Hande Erçel, Arzu Sabancı ve Ömer Sabancı çiftinin ortanca oğlu Hakan Sabancı ile dolu dizgin aşk yaşıyordu. Ancak çiften gelen son hamle kafaları karıştırdı.
Yurt dışı tatiline çıkan ve boy boy pozlar paylaşan çiftin evlenmesi beklenirken gelen som hamle kafaları karıştırdı.
AŞK İDDİALARINI YALANLAMIŞTI
Hande Erçel'in Aşkı Hatırla dizisinde partneri Barış Arduç ile çektiği yakın sahnelerin ardından ikili arasında kıskançlık krizi çıktığı ve çiftin ayrılma kararı aldığı iddia edilse de, Sabancı ve Erçel sosyal medyada paylaştıkları fotoğraf ile iddiaları yalanlamıştı.
FOTOĞRAFLARI SİLİP TAKİPTEN ÇIKTI
Hande Erçel'in sosyal medya hesabından Hakan Sabancı ile olan fotoğraflarını kaldırıp ve takipten çıkması kafaları karıştırdı.
Erçel'in bu hamlesi 'Hakan Sabancı ile Hande Erçel ayrıldı' söylemini beraberinde getirdi. İkili arasında henüz bir açıklama gelmiş değil.