Ebru Gündeş'in Unutulmaz Aşkıydı: Berke Hürcan'ın Son Hali Şoke Etti! Yıllar Onu Teğet Geçmiş, Bakın Şimdi Ne Yapıyor!
Döneminin en yakışıklı mankenlerinden olan ve ünlü şarkıcı Ebru Gündeş'in 'Fırtınalar' klibinde oynayan Berke Hürcan'ın son hali görenleri şaşkına çevirdi. Yıllar resmen onu teğet geçmiş. Bakın şimdi ne yapıyor!
Kaynak: Haber Merkezi
Ebru Gündeş'in 90'lı yıllara damga vuran 'Fırtınalar' şarkısı klibi günümüzde halen izlenmekte. Klipte Ebru Gündeş ile aşk yaşayan model ise sosyal medyada merak konusu oldu. Uzun saçları ve keskin yüz hatlarıyla dikkat çeken yakışıklı ismin güncel hali herkesi şaşkına çevirdi.
Ülkemizde olduğu kadar yurt dışında da fenomen olan Berke Hürcan, 1992 yılında Avustralya'da Best Model ikincisi seçilmişti. Eski modelin son hali ise sosyal medyada viral oldu.
Şimdilerde 52 yaşında olan eski model adeta yıllara meydan okuyor. Yakışıklılığında hiçbir şey kaybetmemiş.
İşte eski Best Model Berke Hürcan'ın son hali...
İşte eski Best Model Berke Hürcan'ın son hali...