Ebru Gündeş'in Unutulmaz Aşkıydı: Berke Hürcan'ın Son Hali Şoke Etti! Yıllar Onu Teğet Geçmiş, Bakın Şimdi Ne Yapıyor!

Ebru Gündeş'in 90'lı yıllara damga vuran 'Fırtınalar' şarkısı klibi günümüzde halen izlenmekte. Klipte Ebru Gündeş ile aşk yaşayan model ise sosyal medyada merak konusu oldu. Uzun saçları ve keskin yüz hatlarıyla dikkat çeken yakışıklı ismin güncel hali herkesi şaşkına çevirdi.