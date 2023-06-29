Madonna yoğun bakıma kaldırıldı, aile açıklama yaptı: 'Durumu çok ciddi'

Dünya’nın en meşhur popçularından biri olan 64 yaşındaki Madonna’nın önceki günlerde apar topar hastaneye kaldırıldığı ve entübe edildiği ortaya çıktı…

ABD’nin çok okunan bulvar gazetelerinden New York Post’ta yer alan haberde Madonna’nın New York’ta fenalaştığı ve evinde bilinci kapalı vaziyette bulunduğu belirtilirken, acil müdahale edildiği ve entübe edildiği belirtildi. Madonna’nın menajeri Guy Oseary de Instagram üzerinden, ünlü şarkıcının sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi.

Oseary, “Madonna ciddi bir bakteriyel enfeksiyon geçirdi ve bunun sonucunda birkaç gün yoğun bakımda kaldı” dedi. Madonna’nın sağlık durumunun iyiye gittiği ve odaya alındığı da aktarıldı. Ünlü şarkıcının en büyük kızı Lordes Leon’un bu süreç boyunca annesinin yanından ayrılmadığı kaydedildi.

AİLEDEN AÇIKLAMA: DURUMU ÇOK CİDDİ

Ölümden dönen ünlü şarkıcının ailesi, cumartesi gününden beri saklı tutulan durumla ilgili ilk açıklamayı yaptı. Madonna’nın aile üyeleri durumun çok ciddi olduğunu, günler boyunca onu kaybedeceklerine inandıklarını ve kendilerini en kötü habere hazırladıklarını söyledi.

NTV'de yer alan habere göre, şarkıcının durumunun ciddi oluşundan dolayı hastalık haberinin dün geceye kadar saklı tutulduğu bildirildi. 64 yaşındaki yıldız şarkıcının ailesi onun mesleğini ve kariyerini kendi sağlığının bile önünde tuttuğunu ve bunun ölümcül hale gelmesinden korktuklarını söyledi.

Ailesi tarafından yapılan açıklamada, “Kendini hala genç, üstelik de yenilmez sanıyor. Ancak böyle değil. Onu gerçekten kaybedeceğimize inandığımız çok zor birkaç gün geçirdik. Madonna’nın ucunda ölüm bile olsa ününü ve kariyerini sağlığı dahil her şeyin önüne koyacağından korkuyoruz” denildi.

Madonna’nın hastalığının detayları ise paylaşılmadı. ABD medyası, her yıl 23 binden fazla Amerikalının bakteriyel enfeksiyon sebebiyle yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Madonna’nın Temmuz ayında başlaması planlanan turnesinin de iptal edildiği açıklandı.