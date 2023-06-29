Madonna yoğun bakıma kaldırıldı, aile açıklama yaptı: 'Durumu çok ciddi'

Dünyaca ünlü şarkıcı Madonna, ciddi bir bakteriyel enfeksiyon nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan Madonna'nın önceden planlanmış dünya turu ise ertelendi. Madonna'nın ailesi, şarkıcının durumunun çok ciddi olduğunu açıkladı.

Son Güncelleme:
Madonna yoğun bakıma kaldırıldı, aile açıklama yaptı: 'Durumu çok ciddi'

Dünya’nın en meşhur popçularından biri olan 64 yaşındaki Madonna’nın önceki günlerde apar topar hastaneye kaldırıldığı ve entübe edildiği ortaya çıktı…

ABD’nin çok okunan bulvar gazetelerinden New York Post’ta yer alan haberde Madonna’nın New York’ta fenalaştığı ve evinde bilinci kapalı vaziyette bulunduğu belirtilirken, acil müdahale edildiği ve entübe edildiği belirtildi. Madonna’nın menajeri Guy Oseary de Instagram üzerinden, ünlü şarkıcının sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi.

Oseary, “Madonna ciddi bir bakteriyel enfeksiyon geçirdi ve bunun sonucunda birkaç gün yoğun bakımda kaldı” dedi. Madonna’nın sağlık durumunun iyiye gittiği ve odaya alındığı da aktarıldı. Ünlü şarkıcının en büyük kızı Lordes Leon’un bu süreç boyunca annesinin yanından ayrılmadığı kaydedildi.

AİLEDEN AÇIKLAMA: DURUMU ÇOK CİDDİ

Ölümden dönen ünlü şarkıcının ailesi, cumartesi gününden beri saklı tutulan durumla ilgili ilk açıklamayı yaptı. Madonna’nın aile üyeleri durumun çok ciddi olduğunu, günler boyunca onu kaybedeceklerine inandıklarını ve kendilerini en kötü habere hazırladıklarını söyledi.

NTV'de yer alan habere göre, şarkıcının durumunun ciddi oluşundan dolayı hastalık haberinin dün geceye kadar saklı tutulduğu bildirildi. 64 yaşındaki yıldız şarkıcının ailesi onun mesleğini ve kariyerini kendi sağlığının bile önünde tuttuğunu ve bunun ölümcül hale gelmesinden korktuklarını söyledi.

Ailesi tarafından yapılan açıklamada, “Kendini hala genç, üstelik de yenilmez sanıyor. Ancak böyle değil. Onu gerçekten kaybedeceğimize inandığımız çok zor birkaç gün geçirdik. Madonna’nın ucunda ölüm bile olsa ününü ve kariyerini sağlığı dahil her şeyin önüne koyacağından korkuyoruz” denildi.

Madonna’nın hastalığının detayları ise paylaşılmadı. ABD medyası, her yıl 23 binden fazla Amerikalının bakteriyel enfeksiyon sebebiyle yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Madonna’nın Temmuz ayında başlaması planlanan turnesinin de iptal edildiği açıklandı.

Son Güncelleme:
En Çok Onların Nazarı Değiyor! Nazar Değdiren 4 Burç En Çok Onların Nazarı Değiyor! Nazar Değdiren 4 Burç
Gülseren Budayıcıoğlu kalp ameliyatı geçirdi Gülseren Budayıcıoğlu kalp ameliyatı geçirdi
Ünlü oyuncu Özgür Özberk darbedildi! Ünlü oyuncu Özgür Özberk darbedildi!
Değişim onları bekliyor! Yıl sonuna kadar zengin olacak 4 burç belli oldu Değişim onları bekliyor! Yıl sonuna kadar zengin olacak 4 burç belli oldu
ÇOK OKUNANLAR
Altın fiyatları için 26 Temmuz uyarısı: 'Durum oldukça kötü' Altın fiyatları için 26 Temmuz uyarısı: 'Durum oldukça kötü'
Memur zammında kademeli sistem geliyor: İşte masadaki iki formül! Memur zammında kademeli sistem geliyor: İşte masadaki iki formül!
İslam Memiş'ten temmuz sonrası için uyarı: 'Bir yerden mutlaka patlak verebilir' İslam Memiş'ten temmuz sonrası için uyarı: 'Bir yerden mutlaka patlak verebilir'
Muhtar, namaza gelmeyenleri tespit etti: Verdiği ceza sonrası ortaya çıkan görüntüler gündem oldu! Muhtar, namaza gelmeyenleri tespit etti: Verdiği ceza sonrası ortaya çıkan görüntüler gündem oldu!
Afra Saraçoğlu'na büyük şok: Uçağa alınmadı Afra Saraçoğlu uçağa alınmadı!