Gülseren Budayıcıoğlu kalp ameliyatı geçirdi

Son dönemin popüler dizilerinde imzası bulunan Gülseren Budayıcıoğlu, göğsünde hissettiği ağrı sonucu apar topar ameliyata alındığını söyledi.

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Gülseren Budayıcıoğlu kalp ameliyatı geçirdi

Kırmızı Oda, Camdaki Kız ve Yalı Çapkını gibi reyting rekoru dizilerle adından söz ettiren ve aynı zamanda Star TV ekranlarında program yapan psikiyatr ve yazar Gülseren Budayıcıoğlu, geçtiğimiz hafta evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Bir damarının tıkalı olduğu tespit edilen ve ameliyat olan Budayıcıoğlu, taburcu olduktan sonra yaptığı paylaşımda "Hayat bana bir şans daha verdi" ifadelerini kullandı.

'KALP KRİZİNE DÖNÜŞMEDEN YAKALANDI'

Instagram hesabından kızıyla yaptığı paylaşımda yaşadıklarından bahseden Gülseren Budayıcıoğlu, şu ifadeleri kullandı: "Sevgili Arkadaşlarım, geçen hafta bir sabah ani bir göğüs ağrısıyla hastaneye gittim. Yapılan anjiyoda kalp damarlarımdan birinin tıkanmak üzere olduğunu gördüler ve hemen bir stent taktılar. Akşama kendimi çok iyi hissediyordum. Kalp krizine dönüşmeden yakalaması iyi oldu. Hayat bana bir şans daha verdi. Sevenlerimin ve hastalarımın dualarıyla hayatta kalabildim. Kızım, oğlum ve kardeşlerim beni hiç yalnız bırakmadılar. Hayatın kıymetini zaten hep bilirdim ama umarım bu ikinci şansı daha iyi kullanabilirim. Hastaneden çıkınca kızımın hediye ettiği bir örnek pijamalarımızla balkona oturup neler konuştuk neler… Hepinize sağlıklı ve güzel günler dilerim."

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