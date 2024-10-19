Liam Payne'nin Ölümünde Şüpheli Detaylar... Otopsi Raporu Açıklandı!

Dünyaca ünlü One Direction grubunun üyelerinden, 31 yaşındaki İngiliz şarkıcı Liam Payne, 16 Ekim'de Arjantin’in başkenti Buenos Aires'te konakladığı otelin 3. katındaki balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Ünlü şarkıcının şüpheli bulunan ölümüne ilişkin otopsi raporu açıklandı.

Rapora göre, Payne'in ölümüne "birden fazla travma, iç ve dış kanama ile düşme sonucu kafatası yaralanması" sebep oldu. Ayrıca otopsi bulgularında, şarkıcının düşmeden önce yarı veya tam baygın olabileceği bilgisi yer aldı.

MADDE KULLANMIŞ OLABİLİR

Cumhuriyet'te yer alan habere göre Payne’in ölümünün "şüpheli" olarak değerlendirildiği raporda, olay sırasında yalnız olduğu ve madde etkisi altında olabileceği yazıldı. Adli tıp uzmanları, Payne'in vücudunda tespit edilen 25 farklı yaralanmanın, yüksekten düşme sonucu meydana gelen yaralanmalarla uyumlu olduğunu belirtti. Kafatası ve beyin yaralanmalarının ölümüne doğrudan neden olduğu, vücudundaki iç ve dış kanamaların da ölüm mekanizmasına katkıda bulunduğu bildirildi.

DÜŞERKEN KENDİNİ KORUMADI

Raporda dikkat çeken bir diğer detay da Payne’in düşüş anında kendini korumaya yönelik bir refleks göstermediği oldu. Payne’in vücudunda herhangi bir kötü muameleye işaret eden bir bulguya rastlanmadığı ve ölümüne başka bir kişinin karıştığına dair kanıt bulunmadığı da raporda kaydedildi.

Şarkıcının ölümü hala "şüpheli" olarak araştırılıyor.

Kaynak: Cumhuriyet