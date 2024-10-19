Bryan Adams 5 Yıl Sonra İstanbul'da Sahne Aldı

Türkiye'nin ilk sahne konserini 1992'de gerçekleştiren Kanadalı müzisyen Bryan Adams, 5 yıl aradan sonra İstanbul'da yeniden hayranlarıyla bir araya geldi.

Adams, "Çok Mutlu Acıtıyor" adlı dünya turnesi kapsamında Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda konser verdi.

Müzikseverlerin yoğun ilgi gösterdiği konsere katılan Adams, "Bu gece her şey sizin için. Çünkü müziği ve hayranlarımı çok seviyorum. İranlı, Rus, İngiliz, Alman ve Fransız hayranlarım burada. Onlara ebeveynler bir hoş geldiniz diyorum." dedi.

Müzik 1980'lerden bu yana pek çok kült şarkı kazandıran Adams, 40. yılda bir konserde kariyerinden sevilen şarkılarını seslendirdi.

Adams, "Shine a Light" şarkısını söylemeden önce de parçaya günlükten, "Babam beş yıl önce vefat etti ve bir şarkı listesi. Bu herkesin hayatından geçtiğine ve hepimizin her yerde bir yerde biraz ışık olduğuyla ilgiliydi. Aslında herkesin yaşadığı özel biri var. Belki annedir, belki de babandır. Belki de bu şarkı, sizin gibi hayatla mücadele eden insanların uğruna." tasarruf kullanıldı.

Kariyerine Oscar, Grammy, MTV gibi birçok prestijli ödüle adaylığı ve sayısız ödüle sığdıran, 100 milyonun üzerinde albüm satışına ulaşan Bryan Adams, konserde "War Machine" ve "Rock And Roll Hell" adlı iki yeni şarkısını da beğeniye sundu.

Adams, gelecek ay Almanya, İtalya, Avusturya, İsviçre, İspanya ve Portekiz'de konser verecek.

Kaynak: AA