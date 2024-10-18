Evinde Cansız Bedeni Bulunmuştu! Vural Çelik'in Ölüm Nedeni Belli Oldu

Bir Demet Tiyatro ile başladığı oyunculuk kariyerinde Seksenler, G.O.R.A ve Organize İşler gibi pek çok yapımda rol alan; Avrupa Yakası'ndaki Kubilay rolüyle hafızalara kazınan Vural Çelik, dün evinde ölü bulunmuştu.

Çelik'in menajeri yaptığı açıklamada ölüm nedenini bilmediğini ifade ederek "Şeker, kalp tansiyon hepsi var" demişti. Cansız bedeni Adli Tıp'a kaldırılan Vural Çelik'in ölüm nedeni belli oldu.

Çelik'in ölüm nedeni yapılan inceleme sonucunda kalp krizi olarak tespit edildi.