CHP’den AKP’ye Geçmişti: Aydın Ayaydın Adliye Adliye Gezip Ne Yapıyor?

31 Mart yerel seçimlerinde eski CHP İstanbul Milletvekili Aydın Ayaydın, Cumhur İttifakı'nın Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak gösterilmişti. Ayaydın seçimi kaybetmesinin ardından Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ve Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci'ye sert eleştiriler yöneltmişti. CHP'den yapılan açıklamada, "Şu an itibarıyla AKP’de bir görevi ve sıfatı olmadığını bildiğimiz Sayın Ayaydın’ın Muğla halkını eksik ve yanlış bilgilerle yanıltma çabası beyhude bir algı operasyonudur" denilmişti.

Aydın Ayaydın'ın yerel seçimlerin ardından adliyeleri gezerek iş takipçiliği yaptığı iddia edildi. Ayaydın, bugün Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un Muğla'da yaptığı Adalet Sarayı açılışına katıldı.

Kaynak: Gerçek Gündem