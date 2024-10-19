Uğur Işılak, Adana'da Sevenleriyle Buluştu

Sanatçı Uğur Işılak, Adana'da düzenlenen "Düşman İşgalinden Kurtuluşun Yıl Dönümü" programı kapsamında sahne aldı.

Uğur Işılak, Adana'da Sevenleriyle Buluştu

Sanatçı Uğur Işılak, Adana'nın Saimbeyli ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında konser verdi.

Işılak, ilçe merkezindeki etkinlik alanında verdiği konserde, sevilen şarkılarını seslendirdi.

Sanatçının şarkılarına, konsere katılan çok sayıda vatandaş eşlik etti.

Konser sonunda, Saimbeyli Kaymakamı Emre Açar ve Belediye Başkanı Mahmut Dal, Uğur Işılak'a çeşitli hediyeler verdi.

Kaynak: AA

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