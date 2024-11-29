Kuruluş Osman Dizisinde Neler Oluyor? Oyuncular Peş Peşe Ayrıldı, Senaryo Değişti!

Atv'nin altıncı sezonunda da yayın hayatına devam eden fenomen dizisi Kuruluş Osman, her çarşamba izleyicisiyle buluşuyor. Bozdağ Film imzalı dizide “Gencer Bey”e hayat veren Yıldırım Gücük ile Sancar Bey’i canlandıran Sonat Dursun'un vedasının ardından bir isim daha ekipten ayrılıyor.

SENARYODA DEĞİŞİKLİK OLACAK

Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre; usta oyuncu Ali Sürmeli de kadroya veda etmeye hazırlanıyor. Bu sezon kadroya "Karesi Bey" rolüyle dahil olan oyuncu, hikaye gereği 174. bölümde projeye "elveda" diyecek.

Diğer yandan Ahmet Yılmaz’ın yönettiği, Burak Özçivit'in başrolünü oynadığı dizinin senaryosunda da değişiklik yaşanacağı öğrenildi.