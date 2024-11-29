Kuruluş Osman Dizisinde Neler Oluyor? Oyuncular Peş Peşe Ayrıldı, Senaryo Değişti!

Ekranların fenomen dizisi Kuruluş Osman'da peş peşe ayrılıklar yaşanmaya devam ediyor. Yıldırım Gücük ile Sonat Dursun'un ardından usta oyuncu Ali Sürmeli de diziden ayrılıyor. Öte yandan senaryoda değişikliğe gidilmesine karar verildi.

Kuruluş Osman Dizisinde Neler Oluyor? Oyuncular Peş Peşe Ayrıldı, Senaryo Değişti!

Atv'nin altıncı sezonunda da yayın hayatına devam eden fenomen dizisi Kuruluş Osman, her çarşamba izleyicisiyle buluşuyor. Bozdağ Film imzalı dizide “Gencer Bey”e hayat veren Yıldırım Gücük ile Sancar Bey’i canlandıran Sonat Dursun'un vedasının ardından bir isim daha ekipten ayrılıyor.

Kuruluş Osman Dizisinde Neler Oluyor? Oyuncular Peş Peşe Ayrıldı, Senaryo Değişti! - Resim : 1

SENARYODA DEĞİŞİKLİK OLACAK

Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre; usta oyuncu Ali Sürmeli de kadroya veda etmeye hazırlanıyor. Bu sezon kadroya "Karesi Bey" rolüyle dahil olan oyuncu, hikaye gereği 174. bölümde projeye "elveda" diyecek.

Kuruluş Osman Dizisinde Neler Oluyor? Oyuncular Peş Peşe Ayrıldı, Senaryo Değişti! - Resim : 2

Diğer yandan Ahmet Yılmaz’ın yönettiği, Burak Özçivit'in başrolünü oynadığı dizinin senaryosunda da değişiklik yaşanacağı öğrenildi.

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