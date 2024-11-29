Bahar Dizisinde ‘Kardeşlerim’ Sürprizi! Ünlü Oyuncu Kadroya Dahil Olacak

İlk sezonuyla seyircinin beğenisini kazanan, ikinci sezonunda tansiyonun doruklara ulaştığı Bahar dizisinin kadrosuna iki yeni isim dahil olacak. Kardeşlerim’in yıldızı yakın zamanda Bahar’ın kadrosunda! İşte o isim…

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Bahar Dizisinde ‘Kardeşlerim’ Sürprizi! Ünlü Oyuncu Kadroya Dahil Olacak

Başrollerinde Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak gibi ünlü oyuncuların yer aldığı Bahar dizisi ekranlarda fırtınalar estirmeye devam ediyor. Yeni sezonunda reytinglerini yükselten dizinin oyuncu kadrosu da yenilendi.

Bahar Dizisinde ‘Kardeşlerim’ Sürprizi! Ünlü Oyuncu Kadroya Dahil Olacak - Resim : 1

İKİ YENİ İSİM GELİYOR

Dizi kadrosuna son olarak Seren’in annesi rolünde Nihal Yalçın, Adanalı bir iş adamı olan rolüyle Nizam Namidar dahil olmuştu. Diziye iki yeni oyuncunun daha geleceği öğrenildi.

Bahar Dizisinde ‘Kardeşlerim’ Sürprizi! Ünlü Oyuncu Kadroya Dahil Olacak - Resim : 2

KARDEŞLERİM’DEN BOMBA TRANSFER

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, Bahar dizisine Fırat Altunmeşe ile Kardeşlerim dizisinin popüler ismi Melis Minkari da dahil olacak. İki genç oyuncunun rolleri ve senaryoda neleri değiştirecekleri ise şimdiden merak konusu oldu.

Bahar Dizisinde ‘Kardeşlerim’ Sürprizi! Ünlü Oyuncu Kadroya Dahil Olacak - Resim : 3

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Kaynak: Birsen Altuntaş

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