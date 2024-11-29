Bahar Dizisinde ‘Kardeşlerim’ Sürprizi! Ünlü Oyuncu Kadroya Dahil Olacak

Başrollerinde Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak gibi ünlü oyuncuların yer aldığı Bahar dizisi ekranlarda fırtınalar estirmeye devam ediyor. Yeni sezonunda reytinglerini yükselten dizinin oyuncu kadrosu da yenilendi.

İKİ YENİ İSİM GELİYOR

Dizi kadrosuna son olarak Seren’in annesi rolünde Nihal Yalçın, Adanalı bir iş adamı olan rolüyle Nizam Namidar dahil olmuştu. Diziye iki yeni oyuncunun daha geleceği öğrenildi.

KARDEŞLERİM’DEN BOMBA TRANSFER

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, Bahar dizisine Fırat Altunmeşe ile Kardeşlerim dizisinin popüler ismi Melis Minkari da dahil olacak. İki genç oyuncunun rolleri ve senaryoda neleri değiştirecekleri ise şimdiden merak konusu oldu.

Kaynak: Birsen Altuntaş