Ev Hapsi Kaldırılan Mehmet Ali Erbil'in İlk İşi Ne Oldu?

Yasa dışı bahisle mücadele kapsamında başlatılan soruşturmada Mehmet Ali Erbil'e uygulanan ev hapsi kararı kaldırıldı. Mehmet Ali Erbil bunun ardından soluğu Boğaz'da aldı. İşte detaylar...

Ev Hapsi Kaldırılan Mehmet Ali Erbil'in İlk İşi Ne Oldu?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yasa dışı bahisle mücadele kapsamında başlattığı soruşturma sonucunda Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç’a ev hapsi kararı uygulanmıştı. Yasa dışı bahis soruşturması kapsamında yıla kadar hapis cezasıyla yargılanan Mehmet Ali Erbil hakkında verilen ev hapsi cezası kaldırıldı.

KARAR SONRASI AÇIKLAMA

Mehmet Ali Erbil, mahkeme kararı sonrasında sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Erbil, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: Elektrikli kelepçe takılmak suretiyle, konutu terk etmemek şeklinde adli kontrol tedbirinin uygulanması yönünde verilmiş olan karar mahkemelerimizin bugün verdiği kararla adli kontrol kararı kaldırılmış olup, haftada bir imza şartıyla yeniden güncellenmiştir. Konuyla ilgili dava süreci ise devam etmektedir.

İLK OLARAK NE YAPTI?

Bu karar sonrası Mehmet Ali Erbil soluğu İstanbul Boğazı'nda aldı. Balık tutmaya çalışan Erbil, verdiği bir pozu Instagram hesabından "Kısmetimde balık da yok" notuyla paylaştı.

Ev Hapsi Kaldırılan Mehmet Ali Erbil'in İlk İşi Ne Oldu? - Resim : 1

Mehmet Ali Erbil ise 30 Aralık'ta hâkim karşısına çıkacak.

Ev Hapsi Kaldırılan Mehmet Ali Erbil'den Dikkat Çeken İfadeler: 'Fazla Yorum Yapamam Ancak...'Ev Hapsi Kaldırılan Mehmet Ali Erbil'den Dikkat Çeken İfadeler: 'Fazla Yorum Yapamam Ancak...'Magazin

3 Yıla Kadar Hapsi İsteniyordu: Mehmet Ali Erbil Hakkında Yeni Gelişme3 Yıla Kadar Hapsi İsteniyordu: Mehmet Ali Erbil Hakkında Yeni GelişmeGüncel

Zayıflama İğnesi Kullanan Demet Akalın, Ölümden Döndüğü Anları Anlattı Demet Akalın, Ölümden Döndüğü Anları Anlattı
İşte Bu Yüzden Limonu Dondurarak Tüketmelisiniz İşte Bu Yüzden Limonu Dondurarak Tüketmelisiniz
Bahar Dizisinde ‘Kardeşlerim’ Sürprizi! Ünlü Oyuncu Kadroya Dahil Olacak Bahar’da ‘Kardeşlerim’ Sürprizi
Çocuklarda Zeka Geriliğine Neden Olan 4 Besin Açıklandı! Çocuklarınızdan Mutlaka Uzak Tutun Çocuklarda Zeka Geriliğine Neden Olan 4 Besin Açıklandı