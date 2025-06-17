Korumasına Hastane Önünde Kanlı Pusu Kurulmuştu: Dilan Polat'tan Yardım Çağrısı

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İstanbul Ümraniye'de, fenomen Dilan Polat'ın tedavi gördüğü özel hastanenin önünde silahlı saldırı gerçekleşti. Polat'ın özel koruması Alper Ş., kimliği henüz belirlenemeyen bir saldırgan tarafından vurularak yaralandı. Olay, Yamanevler Mahallesi Tevfik İleri Caddesi üzerinde bulunan hastane önünde meydana geldi.

7 KURŞUN SIKTI, KAÇTI

İddiaya göre, gün boyu hastane çevresinde bekleyen saldırgan, Dilan Polat'ın koruması Alper Ş.'yi gözetlemeye başladı. Şüpheli, Alper Ş.'yi bir süre telefonla oyaladıktan sonra, koruma otomobile binmek üzereyken silahını çekerek 7 el ateş etti.

Kurşunlardan 3'ü Alper Ş.'nin vücuduna isabet etti. Yaralanan koruma, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

SOSYAL MEDYADA YARDIM ÇAĞRISI

Olayın ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Dilan Polat, yaşananlara ilişkin endişesini dile getirdi. Polat paylaşımında, "Çok korkuyorum ve çok çaresizim. Can güvenliğimiz inanın çok yetersiz. Yüksek koruma istiyorum. Lütfen yardım edin" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA