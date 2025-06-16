Dilan Polat'ın Özel Korumasına Silahlı Saldırı

Dilan Polat'ın özel korumasının silahlı saldırıya uğradığı öğrenildi. Vücuduna üç kurşun isabet eden koruma, hastaneye kaldırılarak ameliyata alındı.

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Dilan Polat'ın Özel Korumasına Silahlı Saldırı
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Kara para aklama ve vergi kaçakçılığı gibi suçlamalarla bir süre tutuklu kalan ve 19 Ağustos 2024’te tahliye edilen sosyal medya fenomeni Dilan Polat, geçtiğimiz günlerde kendi isteğiyle psikiyatrik kliniğe yatmıştı.

Gazeteci Emrullah Erdinç'in aktardığına göre, Dilan Polat'ın 'Alper' isimli özel korumasına hastane önünde silahlı saldırı düzenlendi. Vücuduna 3 kurşun isabet eden koruma ameliyata alındı.

7 EL ATEŞ ETTİ

Erdinç'in aktardığına göre, silahlı saldırgan gün içinde hastane bahçesinde dolaştı. Korumayla telefon hakkında konuşarak oyalayan saldırgan, koruma arabaya bindiği anda ise 7 el ateş etti. Vücuduna 3 kurşun isabet eden koruma ameliyata alındı.

Saldırgan olay yerinden kaçarken, polis soruşturma başlattı.

Kaynak: Haber Merkezi

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