İki Yıllık Krizde Yeni Gelişme: Ünlü Oyuncu Elçin Sangu Hakkında Suç Duyurusu

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Ünlü oyuncu Elçin Sangu ile evinin dekorasyon işlerini yapan mimarlık şirketinin sahibi Abdullah Celal Erol arasındaki gerilimde yeni bir gelişme yaşandı.

2022 yılında Elçin Sangu'ya alacak davası açan Abdullah Celal Erol, bu kez de ünlü oyuncu hakkında, 'dolandırıcılık', 'evrakta sahtecilik' ve 'adli makamları yanıltma' iddiasıyla dava açılması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

SANGU VE SEVGİLİSİ HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Abdullah Celal Erol, bu süreçte Elçin Sangu'nun sevgilisi Yunus Özdiken ile de aralarında polemik yaşandığını belirterek, Özdiken hakkında da 'tehdit ve hakaret' gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

Abdullah Celal Erol; "Oyuncu Elçin Sangu hakkında dolandırıcılık, erkek arkadaşı Yunus Özdiken hakkında tehdit ve hakaret suçlamalarına karşı İstanbul adliyesinde suç duyurusunda bulunduk. Avukatları Mesut Kılıç hakkında ise bağlı bulunduğu 'İstanbul barosu disiplin kuruluna' şikâyette bulunmuş olduk" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Oyuncu Elçin Sangu, Beykoz’da bulunan villasının tadilat süreci nedeniyle iki yıl önce anlaşma sağladığı firmayla ödeme konusunda sıkıntı yaşamıştı. 2023 yılında yaklaşık 400 bin TL'ye mal olan yenileme işleminin 170 bin TL’lik kısmını ödemediği öne sürülmüştü.

O dönemde, tadilatı gerçekleştiren firmanın sahibi Abdullah Celal Erol, yazılı bir anlaşma yapılmadığını ve süreç boyunca sürekli ek taleplerle karşılaştıklarını belirterek ödemelerin de geciktiğini ifade etmişti. Bu gelişmelerin ardından önce icra takibi başlatılmış, sonrasında ise İstanbul Anadolu 23. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde alacak davası açılmıştı.

Elçin Sangu cephesinden ise uzlaşma yönünde bir adım gelmişti. Oyuncunun avukatları, anlaşmazlığı çözmek amacıyla firmaya ödeme teklifinde bulunmuşlardı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Yunus Özdiken ise duruma tepki göstermiş, "Evimize faydadan çok zarar verdiler. Üstelik bizi; 'basına veririz' diyerek tehdit ettiler. Bu nedenle koruma kararı aldık. Manipülasyon yapıyorlar. Prensip sahibi insanlarız, kimsenin hakkını bizde bırakmayız." ifadelerini kullanmıştı.

Süreç devam ederken Abdullah Celal Erol, sosyal medya üzerinden Elçin Sangu hakkında ağır iddialarda bulundu. 19 Mayıs’ta yaptığı paylaşımda, “Kameralar önünde sosyal demokrat, iyi niyet elçisi gibi görünüyorsunuz ama çalışan işçilerin içtiği bir bardak çayı bile sorun eden birisiniz Elçin Sangu” diyerek tepki göstermişti.

Daha sonra Sangu’nun kendisini sosyal medyada engellediğini söyleyen Erol, “Artık adalet önünde hesaplaşacağız” diyerek konuyu yargıya taşıyacağını duyurdu.

Son olarak Elçin Sangu’nun reklam yüzü olduğu markayı sosyal medya hesabında etiketleyen Abdullah Celal Erol, şu açıklamayı yaptı: “Dolandırıcılığı adeta meslek edinmiş biriyle yapılan bu reklam bizi hayal kırıklığına uğrattı. Umarız bir sonraki reklam yüzünüzü seçerken daha dikkatli olursunuz.”





Kaynak: Haber Merkezi