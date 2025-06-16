İki Yıllık Krizde Yeni Gelişme: Ünlü Oyuncu Elçin Sangu Hakkında Suç Duyurusu

Ünlü oyuncu Elçin Sangu, bir süredir anlaşmazlık yaşadığı mimarlık firmasının sahibi Abdullah Celal Erol tarafından mahkemeye verildi. Erol, Sangu hakkında “dolandırıcılık”, “resmî belgede sahtecilik” ve “yargı mercilerini yanıltma” suçlamalarıyla savcılığa başvurdu. Ayrıca Erol, oyuncunun sevgilisi Yunus Özdiken’i ise “tehdit” ve “hakaret” gerekçeleriyle şikâyet etti.

İki Yıllık Krizde Yeni Gelişme: Ünlü Oyuncu Elçin Sangu Hakkında Suç Duyurusu
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ünlü oyuncu Elçin Sangu ile evinin dekorasyon işlerini yapan mimarlık şirketinin sahibi Abdullah Celal Erol arasındaki gerilimde yeni bir gelişme yaşandı.

2022 yılında Elçin Sangu'ya alacak davası açan Abdullah Celal Erol, bu kez de ünlü oyuncu hakkında, 'dolandırıcılık', 'evrakta sahtecilik' ve 'adli makamları yanıltma' iddiasıyla dava açılması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

İki Yıllık Krizde Yeni Gelişme: Ünlü Oyuncu Elçin Sangu Hakkında Suç Duyurusu - Resim : 1

SANGU VE SEVGİLİSİ HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Abdullah Celal Erol, bu süreçte Elçin Sangu'nun sevgilisi Yunus Özdiken ile de aralarında polemik yaşandığını belirterek, Özdiken hakkında da 'tehdit ve hakaret' gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

İki Yıllık Krizde Yeni Gelişme: Ünlü Oyuncu Elçin Sangu Hakkında Suç Duyurusu - Resim : 2

Abdullah Celal Erol; "Oyuncu Elçin Sangu hakkında dolandırıcılık, erkek arkadaşı Yunus Özdiken hakkında tehdit ve hakaret suçlamalarına karşı İstanbul adliyesinde suç duyurusunda bulunduk. Avukatları Mesut Kılıç hakkında ise bağlı bulunduğu 'İstanbul barosu disiplin kuruluna' şikâyette bulunmuş olduk" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Oyuncu Elçin Sangu, Beykoz’da bulunan villasının tadilat süreci nedeniyle iki yıl önce anlaşma sağladığı firmayla ödeme konusunda sıkıntı yaşamıştı. 2023 yılında yaklaşık 400 bin TL'ye mal olan yenileme işleminin 170 bin TL’lik kısmını ödemediği öne sürülmüştü.

O dönemde, tadilatı gerçekleştiren firmanın sahibi Abdullah Celal Erol, yazılı bir anlaşma yapılmadığını ve süreç boyunca sürekli ek taleplerle karşılaştıklarını belirterek ödemelerin de geciktiğini ifade etmişti. Bu gelişmelerin ardından önce icra takibi başlatılmış, sonrasında ise İstanbul Anadolu 23. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde alacak davası açılmıştı.

Elçin Sangu cephesinden ise uzlaşma yönünde bir adım gelmişti. Oyuncunun avukatları, anlaşmazlığı çözmek amacıyla firmaya ödeme teklifinde bulunmuşlardı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Yunus Özdiken ise duruma tepki göstermiş, "Evimize faydadan çok zarar verdiler. Üstelik bizi; 'basına veririz' diyerek tehdit ettiler. Bu nedenle koruma kararı aldık. Manipülasyon yapıyorlar. Prensip sahibi insanlarız, kimsenin hakkını bizde bırakmayız." ifadelerini kullanmıştı.

İki Yıllık Krizde Yeni Gelişme: Ünlü Oyuncu Elçin Sangu Hakkında Suç Duyurusu - Resim : 3

Süreç devam ederken Abdullah Celal Erol, sosyal medya üzerinden Elçin Sangu hakkında ağır iddialarda bulundu. 19 Mayıs’ta yaptığı paylaşımda, “Kameralar önünde sosyal demokrat, iyi niyet elçisi gibi görünüyorsunuz ama çalışan işçilerin içtiği bir bardak çayı bile sorun eden birisiniz Elçin Sangu” diyerek tepki göstermişti.

Daha sonra Sangu’nun kendisini sosyal medyada engellediğini söyleyen Erol, “Artık adalet önünde hesaplaşacağız” diyerek konuyu yargıya taşıyacağını duyurdu.

Son olarak Elçin Sangu’nun reklam yüzü olduğu markayı sosyal medya hesabında etiketleyen Abdullah Celal Erol, şu açıklamayı yaptı: “Dolandırıcılığı adeta meslek edinmiş biriyle yapılan bu reklam bizi hayal kırıklığına uğrattı. Umarız bir sonraki reklam yüzünüzü seçerken daha dikkatli olursunuz.”

Gazeteci-Oyuncu Kavgasında Karar Verildi! Magazinin Usta İsmi Haklı BulunduGazeteci-Oyuncu Kavgasında Karar Verildi! Magazinin Usta İsmi Haklı BulunduMagazin
Elçin Sangu Ateş Püskürdü! 'Herkesi Korkuttunuz'Elçin Sangu Ateş Püskürdü! 'Herkesi Korkuttunuz'Magazin


Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Elçin Sangu
Sosyetenin Akın Ettiği Düğün! Herkes Bunu Konuştu… Sabancılar’ı Unutturan Yeni Çift Herkes Bunu Konuştu… İşte Sabancılar’ı Unutturan Yeni Çift
İnşaat Yapılırken Bu Hataya Düşen Yandı! Anında İptal Edilecek İnşaat Yapılırken Bu Hataya Düşen Yandı! Anında İptal Edilecek
Ferdi Tayfur’un Oğlu Taha Tayfur’dan Göndermeli Paylaşım: Bakın Kimi Etiketledi... Ferdi Tayfur’un Oğlundan Göndermeli Paylaşım
Onlar Yatak Odanızın Sessiz İstilacıları: Bu Belirtiler Varsa Aman Dikkat! Onlar Yatak Odanızın Sessiz İstilacıları: Bu Belirtiler Varsa Aman Dikkat!
ÇOK OKUNANLAR
SGK Uzmanı Özgür Erdursun İtiraf Etti: Bu Emeklilerin Maaşında Kesinti Yapılacak SGK Uzmanı Özgür Erdursun İtiraf Etti: Bu Emeklilerin Maaşında Kesinti Yapılacak
Otomotiv Devi Gemileri Yaktı! Sıfır Arabaları 510 Bin Liradan Satışa Çıkardı Otomotiv Devi Gemileri Yaktı! Sıfır Arabaları 510 Bin Liradan Satışa Çıkardı
Apartmanda Oturanlar Dikkat! 81 İlde Yürürlüğe Girdi: Hepsi Tek Tek İptal Edilecek Apartmanda Oturanlar Dikkat! 81 İlde Yürürlüğe Girdi: Hepsi Tek Tek İptal Edilecek
Zara ve LC Waikiki’ye Üretim Yapan Tekstil Devi İflas Batağında Zara ve LC Waikiki’ye Üretim Yapan Tekstil Devi İflas Batağında
Emlak İlan Sitelerine Yeni Düzenleme! Sınırlama Geliyor Emlak İlan Sitelerine Yeni Düzenleme! Sınırlama Geliyor