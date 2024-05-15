Kızılcık Şerbeti'nin Nilay’ı Feyza Civelek’in uyuşturucu satıcısı ile konuşması ortaya çıktı

Sabah gazetesi geçtiğimiz günlerde uyuşturucudan hakkında işlem yapılan sanatçı Feyza Civelek’in uyuşturucu satıcısı ile diyaloğunu yayınladı.

Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği’ne ekipler ekim ayında Ulus Mahallesi’nde Ahmet Adnan Saygun Caddesi üzerinde 2 erkek şüphelinin, plakasız motosiklette seyir halinde olduğunu gördü. Ekipler yaptıkları anonsla motoru durdurdu ve 2 şüpheliye GBT sorgulaması yaptı. Şüphelilerden Ömer Faruk A. ve Selçuk Ç.’nin UYAP sorgulamaları temiz çıktı.

Motosiklet sürücüsü Ömer Faruk A.’nın üst aramasında da herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı. Diğer şüpheli Selçuk Ç. ise tam üst araması yapılacağı esnada sağ cebinden peçeteye sarılı vaziyette 1.1 gram taş kokain ve 0.4 gram şeffaf poşete sarılı vaziyette beyaz renkli toz halinde kokain maddesini polislere teslim etti.

Tam bu esnada Selçuk Ç.’nin telefonunun sürekli çaldığı görüldü. Aynı anda bir de genç bir kadının arama yapılan yere yaklaştığı görüldü. Genç kadının, üst araması yapan polislerin duyacağı bir şekilde Selçuk Ç.’ye “Getirdin mi malzemeleri” demesi üzerine polisler şaşkınlık yaşadı. Yapılan incelemelerde kadının Kızılcık Şerbeti isimli dizide rol alan Feyza Civelek olduğu ortaya çıktı. 3 isim de polis karakoluna götürüldü.

Olay yerinde polislere konuşan Civelek, Selçuk Ç’nin hesabına kokain getirmesi için mobil bankacılık yoluyla 6 bin lira para gönderdiğini, gelecek kokain maddesini ise ismini bilmediği bir arkadaşına aldığını iddia etti. Dekontu da polislerle paylaştı.

KARAKOLDA AĞIZ DEĞİŞTİRDİ

Civelek, polis karakolunda ise ağız değiştirdi. Civelek burada ‘bilgi veren’ sıfatıyla “Ben gece 03.30 sıralarında şahısla irtibata geçtim ve uyuşturucu siparişi verdim. Biraz da alkollüydüm. Bana göndermiş oldukları hesap numarasına 6 bin lira atmamı söylediler. Ben de gönderdim. Sonra ben sokağa çıktığımda motosikletli şahıslar vardı. Ben yanlarına gittiğimde, ‘Uyuşturucu maddeyi verin’ dedim. Sonra kendisinin polis olduğunu söyleyen sivil giyimli şahıs bana ne olduğunu sordu. Ben de uyuşturucu siparişi verdiğimi söyledim. Sonra beni alıp polis merkezine getirdiler. Ben ilk defa uyuşturucu madde kullanacaktım. Alkollü olduğum için getiren şahısları hatırlamıyorum. Yaşanan olaydan dolayı üzgünüm” şeklinde ifade verdi.

DAVA AÇILDI

Mahkemeye sevk edilen Selçuk Ç. “uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca şüpheli Selçuk Ç.’nin aynı suç kapsamında 15 yıldan az olmamak şartıyla hapis cezası verilmesi istemiyle iddianame düzenleyerek İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açtı. Civelek hakkında ise sipariş ettiği uyuşturucu eline geçmemesi nedeniyle takipsizlik kararı verildi. Civelek’in evinde ve üzerinde yapılan polis aramasında herhangi bir uyuşturucu maddeye rastlanmadığı öğrenildi.

UYUŞTURUCU SATICISI İLE YAZIŞMALARI ÇIKTI

Feyza Civelek (F.C.): Gelir misin? 1 T + taksi parası olacak.

Selçuk Ç. (S.Ç.): Ulusa mı?

F.C.: Evet

S. Ç.: 3200 lira yapıyor. 15 dakika beklememiz. Yemek yapıldı.

F. C.: Ne zaman çıkarsın yani?

S.Ç.: Kuruması lazım. 15 dakika

F.C.: Kurumasın boşver peçeteye koy getir işte.

S.Ç. L istemiyon

F.C.: Evet Hadi çık gel. 3 bin 200. Gelmen kaç dakika 10 dakika buradasın dimi. Bir şey soracağım. 1.5 T ( 1.5 gram taş kokain) Yarım L (line yani toz kokain) artı taksi ne kadar yapıyor? Çıktın mı? Selçuk bir şey sordum? Ne aldın yanına?

S.Ç.: Çıktım. Fiyat değişti.

F.C.: Ne fiyatı değişti. Daha 1 saat oldu alalı. Bugünlük eski fiyattan yap. 1.5 T, yarım L, taksi?

S.Ç.: 6 bin lira toplam.

F.C.: Yanında ne kadar T var? Söyle ona göre hesaplayacağım? Söylesene? Teklifi kabul etmiyorum.

S.Ç.: Gel bekliyorum.

F.C.: Neredesin. Ayır 1 T yarım T diye.

İkili, 28 Ekim’i 29 Ekim’e bağlayan gece yapılan bu konuşmadan sonra polisler tarafından sokakta yakalandı. Torbacı Selçuk Ç. gözaltına alınarak tutuklandı ve minimum 15 yıla kadar hapis istemiyle “uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama” suçundan dava açıldı. Civelek’e ise sipariş ettiği uyuşturucu eline geçmemesi nedeniyle takipsizlik kararı verildi.