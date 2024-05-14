Cem Yılmaz'a 'veteran' demişti: Hasan Can Kaya bir kez daha konuştu

Ünlü komedyen Cem Yılmaz için söylediği ‘veteran komedyen’ ifadesiyle gündeme gelen Hasan Can Kaya, konuya ilişkin bir açıklama daha yaptı.

Cem Yılmaz’ın, ‘CMXXIV’ isimli kapalı gişe stand-up gösterisinde, ‘Konuşanlar’ programını sunan komedyen Hasan Can Kaya’yı tiye almasının ardından ikili arasında ipler gerildi.

Hasan Can Kaya, Cem Yılmaz’ın kendisini tiye almasına ilişkin, “Çocuklar izlettiler. Kısa bir sakatlık geçirdim, çok küçük bir sakatlık. Oyuna benim yerime veteran komedyenler liginden Cem Yılmaz girmiş. İzledim ama olmamış yani meseleyi yanlış anlamış. Yapamamış” demişti.

Cem Yılmaz, konuya ilişkin üstü kapalı paylaşımlar yapsa da herhangi bir yanıt vermemişti.

Hasan Can Kaya ise katıldığı bir davette muhabirlerin sorularını yanıtlarken bir açıklama daha yaptı.

Kaya, “Ben komedyen büyüklerimle ilgili gayet saygılı, sevgi dolu konuşuyorum. Yani zaten böyle güzel bir meslek herkes kendi kitlesiyle mutlu. Böyle futbol gibi, spor branşı gibi veya Survivor gibi kapışılan bir alan değil yani kapışılmanın gereği olan bir alan değil. Tadında yani bence şakalaştık, bitti. Ben açıkçası öyle bakıyorum olaya” diye konuştu.