Gökhan Özen: İşime konsantre olmak için seks diyeti yaptım

Ünlü şarkıcı Gökhan Özen, işine daha iyi konsantre olabilmek için 'seks diyeti' yaptığını söyledi.

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Gökhan Özen: İşime konsantre olmak için seks diyeti yaptım

Son dönemde estetikleriyle gündeme gelen şarkıcı Gökhan Özen seks diyetine girdiğini söyledi.

2000'li yılların yıldız isimlerinden Gökhan Özen uzun süre ABD'de gözlerden uzak bir hayat sürdükten sonra Türkiye'ye dönmüştü. Ünlü şarkıcı Gökhan Özen, kariyerinin zirvesini yaşadığı sıralarda ani bir kararla Los Angeles'a taşınmıştı.

Uzun süre gözlerden uzak bir yaşam süren ünlü şarkıcı, yıllar sonra Türkiye'ye döndü. Estetikli haliyle gündeme gelen Özen, Hakan Gence'nin sorularını yanıtladı.

"Çapkındım. Belli bir noktadan sonra hiç çapkın olmadığımı gördüm. Hatta bu yedi sene içerisinde iki kere seks diyeti yaptım" diyen Gökhan Özen bu diyetlerden birinin aylarca birinin de bir yıldan fazla sürdüğünü söyledi.

"BUNU YAPAN NBA STARLARI OLDUĞUNU ÖĞRENDİM"

Özen, "O enerjiyi içinde tuttuğun zaman işime daha iyi konsantre olabildiğimi fark ettim. Ben de bu rahatlamayı yaşamayıp motivasyonumu tepede koruyarak hedeflerime daha iyi konsantre olmak istedim. Bunu yapan NBA starları olduğunu da öğrendim" itirafında bulununca sosyal medyada eleştiri aldı.

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