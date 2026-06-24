Kerimcan Durmaz’dan Yıllar Sonra Gelen İtiraf: '2018'de ABD'de Bir Kez Kullandım'

Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında adli kontrol tedbiri uygulanan sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz'ın savcılık ifadesi ortaya çıktı. Adli Tıp testi negatif çıkan Durmaz, evinde uyuşturucu ve cinsel parti düzenlendiği iddialarını reddetti. Durmaz, 2018 yılında ABD'de sadece bir kez uyuşturucu madde kullandığını söyledi.

Son Güncelleme:
Kerimcan Durmaz’dan Yıllar Sonra Gelen İtiraf: '2018'de ABD'de Bir Kez Kullandım'
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında adli kontrol şartıyla serbest bırakılan sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz'ın savcılıkta verdiği ifadenin detayları ortaya çıktı.

Soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu'na sevk edilen Kerimcan Durmaz'ın yapılan uyuşturucu test sonuçları negatif çıktı. Sabah Gazetesi'nin haberine göre, ünlü fenomenin savcılık sorgusunda, 2018 yılında ABD'de bulunduğu dönemde bir defaya mahsus olmak üzere uyuşturucu madde kullandığını itiraf ettiği öğrenildi. Durmaz, bu olaydan sonra hiçbir şekilde madde kullanmadığını vurguladı.

'EVİMDE CİNSEL PARTİ DÜZENLEMEDİM'

Durmaz, Beykoz’daki evinde uyuşturucu partileri düzenlediği yönündeki iddialara sert tepki gösterdi. Evine sadece arkadaşlarının ziyaret amacıyla geldiğini belirten Durmaz, ifadesinde şu ifadelere yer verdi:

"Herhangi bir ev partisi düzenlemiyorum. Arada sırada arkadaşlarım bana gelir ancak bu parti mahiyetinde buluşmalar değildir. Evime gelen arkadaşlarım uyuşturucu madde kullanmamaktadırlar. Ben evimde sadece 1 kere, şarkımın çıkış sürecinde lansman amaçlı bahçe partisi düzenledim. Evime uyuşturucu kullanan birinin girmesine asla izin vermem. Evimde cinsel parti düzenlemedim."

'GÖZALTINA ALINANLARI TANIMIYORUM'

Soruşturma kapsamında kendisiyle birlikte gözaltına alınan diğer şüphelilerle bir bağı bulunmadığını belirten Kerimcan Durmaz, bu kişilerin uyuşturucu kullanıp kullanmadığına dair bir bilgisi olmadığını söyledi. Hayatı boyunca bu tür maddelerden uzak durmaya çalıştığını ifade eden ünlü fenomen, gözaltındaki şahısların geçmişte düzenlediği lansman partisine de katılmadıklarını kaydetti.

'Yasa Dışı Bahis'ten Yargılanıyordu... Kerimcan Durmaz'ın Cezası Belli Oldu'Yasa Dışı Bahis'ten Yargılanıyordu... Kerimcan Durmaz'ın Cezası Belli OlduGüncel

Kaynak: Sabah Gazetesi

Etiketler
Kerimcan Durmaz Uyuşturucu
Son Güncelleme:
Kadir İnanır ve Soner Arıca'nın En Acı Günü Kadir İnanır ve Soner Arıca'nın En Acı Günü
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
Cem Yılmaz'dan GORA Hayranlarına Müjde: GORA 4 GORA Filminin Çekimleri Başladı GORA 4 GORA Filminin Çekimleri Başladı
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
ÇOK OKUNANLAR
Komşusunu Gürültü Nedeniyle Öldürmüştü, İfadesi 'Pes' Dedirtti Komşusunu Gürültü Nedeniyle Öldürmüştü, İfadesi Ortaya Çıktı
Memur ve Emekli Zammında Tüm Hesap Değişti! Polis, Öğretmen, Doktor, Hemşire... İşte Yeni Maaşlar Memur ve Emekli Zammında Tüm Hesap Değişti! Polis, Öğretmen, Doktor, Hemşire... İşte Yeni Maaşlar
Eczacılara 6 İlde Şafak Operasyonu: İlaç Stoklayıp Yurt Dışına Satmışlar İlaç Stoklayıp Yurt Dışına Satmışlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti Kurmaylarına Talimat: 'Kayıtsız Kalanlar Bunu Bedelini Öder' Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti Kurmaylarına Talimat: 'Kayıtsız Kalanlar Bunu Bedelini Öder'
Düzce'de 3.1 Büyüklüğünde Deprem, İstanbul'da da Hissedildi İstanbul'da da Hissedilen Deprem Oldu