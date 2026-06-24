Kerimcan Durmaz’dan Yıllar Sonra Gelen İtiraf: '2018'de ABD'de Bir Kez Kullandım'

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Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında adli kontrol şartıyla serbest bırakılan sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz'ın savcılıkta verdiği ifadenin detayları ortaya çıktı.

Soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu'na sevk edilen Kerimcan Durmaz'ın yapılan uyuşturucu test sonuçları negatif çıktı. Sabah Gazetesi'nin haberine göre, ünlü fenomenin savcılık sorgusunda, 2018 yılında ABD'de bulunduğu dönemde bir defaya mahsus olmak üzere uyuşturucu madde kullandığını itiraf ettiği öğrenildi. Durmaz, bu olaydan sonra hiçbir şekilde madde kullanmadığını vurguladı.

'EVİMDE CİNSEL PARTİ DÜZENLEMEDİM'

Durmaz, Beykoz’daki evinde uyuşturucu partileri düzenlediği yönündeki iddialara sert tepki gösterdi. Evine sadece arkadaşlarının ziyaret amacıyla geldiğini belirten Durmaz, ifadesinde şu ifadelere yer verdi:

"Herhangi bir ev partisi düzenlemiyorum. Arada sırada arkadaşlarım bana gelir ancak bu parti mahiyetinde buluşmalar değildir. Evime gelen arkadaşlarım uyuşturucu madde kullanmamaktadırlar. Ben evimde sadece 1 kere, şarkımın çıkış sürecinde lansman amaçlı bahçe partisi düzenledim. Evime uyuşturucu kullanan birinin girmesine asla izin vermem. Evimde cinsel parti düzenlemedim."

'GÖZALTINA ALINANLARI TANIMIYORUM'

Soruşturma kapsamında kendisiyle birlikte gözaltına alınan diğer şüphelilerle bir bağı bulunmadığını belirten Kerimcan Durmaz, bu kişilerin uyuşturucu kullanıp kullanmadığına dair bir bilgisi olmadığını söyledi. Hayatı boyunca bu tür maddelerden uzak durmaya çalıştığını ifade eden ünlü fenomen, gözaltındaki şahısların geçmişte düzenlediği lansman partisine de katılmadıklarını kaydetti.

Kaynak: Sabah Gazetesi