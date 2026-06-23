Kadir İnanır ve Soner Arıca'nın En Acı Günü

Sanatçı Soner Arıca'nın annesi ve usta oyuncu Kadir İnanır'ın ablası Altun Arıca, Ordu'nun Fatsa ilçesinde hayatını kaybetti.

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Kadir İnanır ve Soner Arıca'nın En Acı Günü
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Fatsa Belediyesi Zabıta Amiri merhum Hüseyin Arıca'nın, bir süredir ilçede özel hastanede tedavi gören 95 yaşındaki eşi Altun Arıca'nın sabah saatlerinde yaşamını yitirdi.

Kadir İnanır ve Soner Arıca'nın En Acı Günü - Resim : 1

Altun Arıca'nın, sanatçı Soner Arıca'nın annesi, aktör Kadir İnanır, Levent İnanır ve Bülent Arıca'nın ablası, merhum milli futbolcu Erdoğan Arıca'nın annesi, sanatçılar Hüseyin Önder ve Cevahir Önder'in anneannesi olduğu belirtildi. Altun Arıca'nın cenazesi, yarın Fatsa'da toprağa verilecek.

Kaynak: DHA

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