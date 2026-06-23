Cem Yılmaz'dan GORA Hayranlarına Müjde: GORA 4 GORA Filminin Çekimleri Başladı

Cem Yılmaz, merakla beklenen "GORA 4 GORA" filminin çekimlerinin başladığını sosyal medya hesabından duyurdu. Efsane serinin yeni halkası için sete çıkan ünlü komedyen, paylaşımında "G.O.R.A" filminden unutulmaz bir repliğe yer vererek hayranlarının heyecanını artırdı.

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Cem Yılmaz'dan GORA Hayranlarına Müjde: GORA 4 GORA Filminin Çekimleri Başladı
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Ünlü komedyen Cem Yılmaz, uzun bir aradan sonra "G.O.R.A." serisine yeni bir film hazırladı. İsminin "GORA 4 GORA" olacağı açıklanan yeni filmin hazırlık sürecinden paylaşımlar yapan Yılmaz, hayranlarını heyecanlandırmaya devam ediyor.

Film için aylar önce form tutmaya başlayan Yılmaz, “GORA 4 GORA”nın kadrosunda; Can Yılmaz, Bülent Şakrak, Özge Özberk, Uraz Kaygılaroğlu, Bora Akkaş, Necip Memili, İdil Sivritepe, Bige Önal, Nevra Cansu Özel, Okan Çabalar, Ayumi Takano, Murat Eken, Emre Karayel ve Ahmet Pınar gibi isimlerin rol alacağını duyurmuştu.

Filmle ilgili aylar önce “Komik ama biraz daha derinlikli bir iş. İki uzun sinema filmi uzunluğunda bir şey. 240 dakikalık bir 'GORA 4 GORA' macerası var” şeklinde açıklama yapan ünlü komedyen son paylaşımıyla hayranlarını heyecanlandırdı.

'TAM OLARAK ANLAMADIN GALİBA KAÇIRILDIN'

Cem Yılmaz merakla beklenen GORA 4 GORA filminin çekimlerinin başladığını takipçileriyle paylaştı. Filmdeki rolü için saçlarını koyu renge boyatıp, bıyık bırakarak imaj değiştiren ünlü isim, sete çıkıldığını G.O.R.A'dan bir replikle duyurdu.

Cem Yılmaz'dan GORA Hayranlarına Müjde: GORA 4 GORA Filminin Çekimleri Başladı - Resim : 1

Seride Arif Işık karakterine hayat veren Yılmaz, paylaşımına ”Dünyalı dostum tam olarak anlamadın galiba. Kaçırıldın" notunu düştü.

"DÜN G.O.R.A'DAYDIM"

Öte yandan birkaç hafta önce "GORA 4 GORA" filminin sanat yönetmeni ve yapım tasarımcısı Burak Yıldırım ile bir pozunu takipçileriyle paylaşan Cem Yılmaz, “Dün G.O.R.A'daydım… Son geri sayım” ifadelerini kullanmıştı.

GORA serisinin daha önceki filmlerinde 216 karakterini oynayan Ozan Güven de "GORA 4 GORA"da rol almayacağını "216 olmaz 217 olur kardeşler. GORA kendi başına bir kült iştir. Onun bir parçasıyım ben de. Benim yerime bir başkası olur, o da vazifesini yapar. GORA yine GORA olacaktır" sözleriyle açıklamıştı.

Kaynak: Haber Merkezi

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