Kanal D'nin İddialı Dizisi Eşref Rüya'da Beklenmedik Ayrılık: Dizinin Gidişatı Tamamen Değişecek

Kanal D ekranlarında yayınlanan ve başrollerinde Demet Özdemir ile Çağatay Ulusoy’un yer aldığı Eşref Rüya, bu kez sürpriz bir ayrılık haberiyle gündeme geldi. Dizide Dinçer karakterine hayat veren oyuncu Taner Rumeli’nin projeye veda edeceği öğrenildi.

Çarşamba akşamları yayınlanan ve geniş bir izleyici kitlesi tarafından yakından takip edilen dizi, son olarak 31. bölümüyle ekrana gelmişti. Yeni bölümlerde yaşanacak gelişmeler merakla beklenirken, dizinin kadrosunda önemli bir değişikliğe gidileceği ortaya çıktı.

Senaryosunu Ethem Özışık ve Lokman Maral’ın kaleme aldığı yapımda, Dinçer karakterinin hikâyesinin sona ereceği belirtildi. Ayrılık kararının önümüzdeki bölümlerde ekrana yansıyacağı ifade ediliyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Taner Rumeli’nin vedası dizinin hikaye akışı doğrultusunda planlandı. Oyuncunun ilerleyen bölümlerde projeden ayrılacağını aktardı.

Ayrılığın dizinin hikâyesini nasıl etkileyeceği ise izleyiciler tarafından merakla bekleniyor.

Kaynak: Birsen Altuntaş