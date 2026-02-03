Kanal D'nin İddialı Dizisi Eşref Rüya'da Beklenmedik Ayrılık: Dizinin Gidişatı Tamamen Değişecek

Eşref Rüya’da taşlar yerinden oynuyor. Sevilen karakterin vedası, dizinin gidişatını tamamen değiştirecek.

Son Güncelleme:
Kanal D'nin İddialı Dizisi Eşref Rüya'da Beklenmedik Ayrılık: Dizinin Gidişatı Tamamen Değişecek
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kanal D ekranlarında yayınlanan ve başrollerinde Demet Özdemir ile Çağatay Ulusoy’un yer aldığı Eşref Rüya, bu kez sürpriz bir ayrılık haberiyle gündeme geldi. Dizide Dinçer karakterine hayat veren oyuncu Taner Rumeli’nin projeye veda edeceği öğrenildi.

Çarşamba akşamları yayınlanan ve geniş bir izleyici kitlesi tarafından yakından takip edilen dizi, son olarak 31. bölümüyle ekrana gelmişti. Yeni bölümlerde yaşanacak gelişmeler merakla beklenirken, dizinin kadrosunda önemli bir değişikliğe gidileceği ortaya çıktı.

Kanal D'nin İddialı Dizisi Eşref Rüya'da Beklenmedik Ayrılık: Dizinin Gidişatı Tamamen Değişecek - Resim : 1

Senaryosunu Ethem Özışık ve Lokman Maral’ın kaleme aldığı yapımda, Dinçer karakterinin hikâyesinin sona ereceği belirtildi. Ayrılık kararının önümüzdeki bölümlerde ekrana yansıyacağı ifade ediliyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Taner Rumeli’nin vedası dizinin hikaye akışı doğrultusunda planlandı. Oyuncunun ilerleyen bölümlerde projeden ayrılacağını aktardı.

Ayrılığın dizinin hikâyesini nasıl etkileyeceği ise izleyiciler tarafından merakla bekleniyor.

Kaynak: Birsen Altuntaş

Etiketler
Demet Özdemir Çağatay Ulusoy
Son Güncelleme:
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
Fatih Ürek’in Ölümünün Ardından Ortalığı Karıştıran İddia: 'Hastanedeyken Evini Talan Ettiler' Fatih Ürek’in Ölümünün Ardından Ortalığı Karıştıran İddia: 'Hastanedeyken Evini Talan Ettiler'
Şarkıcı Cenk Eren Vasiyetini Açıkladı Şarkıcı Cenk Eren Vasiyetini Açıkladı
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
ÇOK OKUNANLAR
Didim’deki Çifte İnfazın Gizemi Çözüldü Didim’deki Çifte İnfazın Gizemi Çözüldü
Bahçeli'den Çok Çarpıcı 'Öcalan' ve 'Demirtaş' Mesajı Çok Çarpıcı 'Öcalan' ve 'Demirtaş' Mesajı
TÜİK Ocak Ayı Enflasyon Rakamlarını Açıkladı Yılın İlk Enflasyonu Açıklandı
Ev Sahibi ve Kiracıların Beklediği Rakam Açıklandı: Şubat Ayı Kira Artış Oranı Belli Oldu Şubat Ayı Kira Artış Oranı Belli Oldu
Temmuz 2026 Zammı İçin İlk İpucu Geldi! Memur ve Emekliler Hesap Yapmaya Başladı: Zam Tablosu Şekilleniyor Temmuz 2026 Zammı İçin İlk İpucu Geldi! Memur ve Emekliler Hesap Yapmaya Başladı