Jülide Kural Açıkladı! Kadir İnanır'ın Sağlık Durumu Belli Oldu

Yeşilçam'ın efsanevi ismi Kadir İnanır, geçtiğimiz mart ayında beynine pıhtı atması nedeniyle bir operasyon geçirip uzun süre tedavisine devam etti. Kadir İnanır’ı ziyaret eden, Süreç Film’in sahibi yapımcı Ali Gündoğdu, sosyal medya hesabından “Değerli sanatçı ve büyüğümüz Kadir İnanır’ın sağlık durumu günden güne iyiye gidiyor. En kısa sürede sağlığına kavuşma temennisi içindeyiz” notuyla ünlü sanatçının son halini paylaştı.

'AZMİ SAYESİNDE ÜSTESİNDEN GELDİ'

Fizik tedavisi için yeniden hastaneye döneceği açıklanan Kadir İnanır’ın hayat arkadaşı Jülide Kural da usta sanatçının sağlığıyla ilgili açıklama yaptı. Kural, İnanır'ın sağlık durumu hakkındaki gelişmeleri öyle anlattı:

“Kadir İnanır sevgisini kalbinde taşıyan siz milyonlara; yeni gelişmeler doğrultusunda, gerçek bilgileri iletmekle kendimi yükümlü hissediyorum. Aylar süren hastane tedavi sürecinde çok olumlu gelişmeler yaşanırken, zaman zaman enfeksiyon gibi zorluklarla da karşılaşıldı. Ancak Kadir’in Karadeniz’in gücünü ve yaşama tutkusunu taşıyan azmi sayesinde tüm bu zorlukların üstesinden gelindi.”

'BİZİM DIŞIMIZDA KİMSEYE KULAK ASMAYIN'

Sosyal medyada ve bazı medya organlarında yanlış haberlerin yayıldığını da hatırlatan Kural, İnanır'ın sevenlerine şu sözlerle uyarıda bulundu:

“Tüm bu mücadele sürerken, niteliksiz programlar ve tıklanarak para kazanma peşindeki zavallıların yalan haberlerine kulak asmamanızı rica ediyorum. Kadir’in isteği net: Doktorları ve benim dışımda yapılacak hiçbir habere kulak asmayınız. Ve son söz: Mücadeleye devam!”

Kaynak: Haber Merkezi